Arjantin'de telefonuna bakarak raylardan geçen kadına tren çarptı

Buenos Aires'in Liniers bölgesinde geçtiğimiz Pazartesi günü tehlikeli bir olay yaşandı. 24 yaşındaki Facundo Rodríguez, cep telefonuna bakarken hemzemin geçidi kullanmaya çalıştı ve neredeyse trenin altında kalıyordu.

Trenes Argentinos demiryolu hattının güvenlik kameraları, olayı an be an kaydetti. Görüntülerde Rodríguez'in telefonuna odaklanmış halde yola adım attığı, son anda treni fark edip geri çekilmeye çalıştığı, ancak trenin ona çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle genç adam yere düştü, ancak ciddi bir yaralanma yaşamadı.

Olay sonrası tren seferleri 45 dakika boyunca durduruldu. Rodríguez, olay yerinde sağlık görevlileri tarafından kontrol edildikten sonra kendi başına ayrıldı.

Bu tehlikeli durum, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Birçok kişi, cep telefonu kullanırken yürümenin tehlikelerine dikkat çekti. Bazı kullanıcılar Rodríguez'i eleştirirken, diğerleri çevredekilerin de onu uyarması gerektiğini belirtti.

Bu olay, toplu taşıma alanlarında dikkatli olmanın ve çevreye karşı uyanık kalmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, benzer kazaların önlenmesi için yayaları daha dikkatli olmaya çağırdı.