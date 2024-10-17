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Arjantin'de telefonuna bakarak raylardan geçen kadına tren çarptı

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Buenos Aires'teki Liniers bölgesinde 24 yaşındaki Facundo Rodríguez, cep telefonuna bakarken hemzemin geçidi kullanmaya çalıştı ve neredeyse trenin altında kalıyordu. Olay, sosyal medyada geniş yankı buldu ve birçok kişi, cep telefonu kullanırken yürümenin tehlikelerine dikkat çekti. Yetkililer, benzer kazaların önlenmesi için yayaları daha dikkatli olmaya çağırdı.

Buenos Aires'in Liniers bölgesinde geçtiğimiz Pazartesi günü tehlikeli bir olay yaşandı. 24 yaşındaki Facundo Rodríguez, cep telefonuna bakarken hemzemin geçidi kullanmaya çalıştı ve neredeyse trenin altında kalıyordu.

Trenes Argentinos demiryolu hattının güvenlik kameraları, olayı an be an kaydetti. Görüntülerde Rodríguez'in telefonuna odaklanmış halde yola adım attığı, son anda treni fark edip geri çekilmeye çalıştığı, ancak trenin ona çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle genç adam yere düştü, ancak ciddi bir yaralanma yaşamadı.

Olay sonrası tren seferleri 45 dakika boyunca durduruldu. Rodríguez, olay yerinde sağlık görevlileri tarafından kontrol edildikten sonra kendi başına ayrıldı.

Bu tehlikeli durum, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Birçok kişi, cep telefonu kullanırken yürümenin tehlikelerine dikkat çekti. Bazı kullanıcılar Rodríguez'i eleştirirken, diğerleri çevredekilerin de onu uyarması gerektiğini belirtti.

Bu olay, toplu taşıma alanlarında dikkatli olmanın ve çevreye karşı uyanık kalmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, benzer kazaların önlenmesi için yayaları daha dikkatli olmaya çağırdı.

Arjantin'de telefonuna bakarak raylardan geçen kadına tren çarptı

Arjantin'de telefonuna bakarak raylardan geçen kadına tren çarptı

Arjantin'de telefonuna bakarak raylardan geçen kadına tren çarptı

Arjantin'de telefonuna bakarak raylardan geçen kadına tren çarptı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Cep Telefonu Buenos Aires Teknoloji Arjantin Güvenlik 3-sayfa Ulaşım Dünya

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Yorumlar (2)

Mehmet hakan Çelik:

Bu işin çözümünü buldum yakında böyle tehliker olmayacak

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YİĞİT_TÜRKALP:

NİYAZİ OLDU....

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