ABD, İsrail'e yapılacak mühimmat sevkiyatını duraklattı

ABD’de üst düzey bir yetkili, İsrail’e yapılacak bir mühimmat sevkiyatının Refah’a saldırı olasılığı nedeniyle duraklatıldığını söyledi.

BBC'nin ABD'deki yayın ortağı CBS News'e konuşan yetkili, 3500 adet bombanın gönderiminin askıya alındığını kaydetti:

Beyaz Saray yönetimi Gazze’ye insanı yardım girişi konusunda Tel Aviv’i eleştiriyordu.

CBS’e konuşan yetkili, İsrail’in ABD’nin insani duruma ilişkin kaygılarını “tam olarak gidermediğini” savundu.

İsrail yönetimi konuya ilişkin yorumda bulunmadı.

Beyaz Saray yetkilisi şunları söyledi:

"ABD’nin tutumu, İsrail’in, gidecek başka hiçbir yeri olmayan bir milyondan fazla insanın barındığı Refah’a kapsamlı bir kara operasyonu başlatmaması gerektiği yönündeydi.

" İsrail'le, Refah'taki sivillerin insani ihtiyaçlarını nasıl karşılayacakları ve Hamas'a karşı burada, Gazze'nin diğer yerlerinden farklı olarak nasıl hareket edebilecekleri konusunda diyalog halindeyiz.”

ABD’li yetkili, konuşmaların devam ettiği ve insani duruma karşı endişelerinin giderilmediği bir noktada İsrail’in operasyon hazırlığı görüntüsü vermesi nedeniyle “Refah’ta kullanılması muhtemel silahların sevkiyatının yeniden değerlendirmeye alındığını” söyledi.

Yetkili bu değerlendirmenin Nisan ayında yapıldığını da söyledi.

Yaklaşık 800 ila 900 kilogram civarındaki 3500 bombanın sevkiyatının durdurulduğunu söyleyen yetkili, “Özellikle 900 kiloluk bombaların yoğun nüfus bulunan yerlerde kullanılmasının yaratabileceği yıkımı” değerlendiklerini aktardı.

Beyaz Saray yetkilisi, bu sevkiyatla ilgili nihai bir karara varmadıklarını da söyledi.

Biden Nisan ayı içinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik tutumunda "hata" yaptığını söyledi.

ABD Başkanı ABD'nin savaşa desteğinin devam etmesinin İsrail'in daha fazla gıda ve ilaç girişine izin vermesine bağlı olduğu uyarısında bulunmuştu.

7 Ekim'de 1,200 kişinin öldüğü ve 253'ünün rehin alındığı Hamas saldırılarından sonra İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşında 34 bine yakın kişi öldürüldü.

İngiltere'de de 600'den fazla hukukçu İsrail'e silah satışının durdurulması için hükümete çağrı yapmıştı.