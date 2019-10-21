21.10.2019 13:56

Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda serbest stilde mücadele eden milli güreşçiler Soner Demirtaş ve Selahattin Kılıçsallayan, bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin'de düzenlenen organizasyonda güreş müsabakaları başladı.

Güreş müsabakalarının ilk gününde serbest stilde 74 kiloda Soner Demirtaş, 65 kiloda ise Selahattin Kılıçsallayan mindere çıktı. İki milli güreşçi de sıkletlerinde üçüncü oldu.

Soner, 74 kilo bronz madalya maçında Fransız Aibuev Akhmed'i 5-1 mağlup etti. 65 kiloda Selahattin Kılıçsallayan da Kuzey Koreli Kim Han Song'u 5-4 yendi. Bronz madalya kazanan Soner ve Selahattin, müsabakalarının ardından asker selamı verdi.

Organizasyonda yarın serbest stilde 125 kiloda Taha Akgül, 97 kiloda ise Fatih Yaşarlı mücadele edecek.

Kaynak: AA