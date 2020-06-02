Dünya Ahıska Türkleri Birliği, 9 ülkede 10 bin aileye yardım etti Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) tarafından yapılan açıklamada, dünya genelinde yaşanan korona salgınında 9 ülkede 10 bin aileye yardım ulaştırıldığı bildirildi.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) tarafından yapılan açıklamada, dünya genelinde yaşanan korona salgınında 9 ülkede 10 bin aileye yardım ulaştırıldığı bildirildi.

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'un öncülüğünde başlatılan 'Birlik ve Dayanışma' kampanyası çerçevesinde yardıma muhtaç 10 bin aileye yardım edildi. 9 ülkede yapılan yardımlar çerçevesinde imkanı olmayan ailelere kira ve fatura ödeme desteğinde de bulundu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Covid-19 ile mücadelede 'Birlik ve Dayanışma' kampanyası kapsamında Genel Başkanımız Ziyatdin Kassanov'un maddi ve manevi destekleriyle mübarek Ramazan ayı içerisinde 9 ülkeden 50'den fazla şehirde toplamda 10 bin civarında ailemize yardımlarımızı ulaştırdık. Yurt içinde ve dışında yaşayan Ahıskalı Türk kardeşlerimize güçlü iş birlikleri ve destekleri için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA