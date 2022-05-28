Dünya Ahıska Türklerinden medya çalıştayı - Haberler

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB), 9 ülkeden gelen katılımcılarla medya çalıştayı düzenledi. Programda farklı ülkelerden gelen katılımcılar, Ahıska Türklerinin medyada yer alması ile ilgili görüşlerini aktardı.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği, 9 ülkeden gelen katılımcılarda İstanbul Küçükçekmece'de medya çalıştayı düzenledi. Küçükçekmece'deki bir otelde düzenlenen çalıştaya Genel Başkan Ziyatdin Kassanov, Genel Sekreter Fuat Uçar, akademisyenler ve 9 ülkeden gelen misafirler katıldı. Çalıştayda; Ahıska Türklerinin medyada yer alması, yapılan çalışmaların anlatılması ve Ahıska Türkleri hakkında doğru haberlerin aktarılması konuları görüşüldü.

Program sonunda açıklama yapan DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, "Bugüne kadar birçok alanda faaliyetlerimizi yürütürken, yine ilk defa DATÜB'ün 9 ayrı ülkesinden basın medya çalıştayını düzenlemiş olduk. Amacımız halkımıza yaptığımız hizmetleri daha çok insanlarımıza ulaştırmak, halkımızın doğru haber almasına yardımcı olmak. 9 ayrı ülkeden 20'ye yakın medya temsilcisi arkadaşımızı bir araya getirdik. İki gündür devam eden programda medya üzerinde çok önemli çalışma yapmış, akademisyenlerimizi ve değişik kurumun basın medya uzmanlarıyla görüştük. Yurt dışı akraba toplulukları başkanlığının da verdiği uzmanlarla bu çalıştayı sürdürüyoruz. 3 gün sürecek çalıştayda arkadaşlarımız medyada nasıl yer almak gerekir ile ilgili gerekli teknik bilgileri alarak ilk defa DATÜB'ün medya bölümünü oluşturmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Programın sonunda DATÜB tarafından katılımcılara çeşitli hediyeler verilerek, birlikte toplu fotoğraf çekildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel