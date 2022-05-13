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Elazığ Gençlik Merkezi, Ahıska Türklerini yalnız bırakmadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Elazığ Gençlik Merkezi, Ahıska Türklerini yalnız bırakmadı

Elazığ Gençlik Merkezi, Ukrayna'dan tahliye edilerek Elazığ'a getirilen ve misafir edilen Ahıska Türklerini yalnız bırakmadı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Gençlik Merkezi, Ukrayna'dan tahliye edilerek Elazığ'a getirilen ve misafir edilen Ahıska Türklerini yalnız bırakmadı.

Ukrayna'da devam eden savaşta mahsur kalan Ahıska Türkleri tahliye edilerek 3 kafile halinde Elazığ'a getirilmiş, Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezi'ne yerleştirilmişti. Devlet tarafından tüm ihtiyaçları karşılanan Ahıska Türklerini Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi yalnız bırakmadı. Bu çerçevede geçici konaklama merkeziden etkinlik düzenlendi. Etkinlikte çocuklar, doyasıya eğlenerek keyifli dakikalar geçirdi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Elazığ Gençlik Merkezi gençlik liderleri ve gönüllü gençlerimiz gerek Elazığ depreminin, gerek pandemi döneminde ve bir çok faaliyette yer aldı. Elazığ halkının takdirini kazandı. Tabi bu gençlerimizin zaman zaman sanatsal ve sosyal etkinliklerle de Elazığ kamuoyunda güzel yerler edindiğine şahit olduk. Bugün Aşağı Demirtaş Geçici Konaklama Merkezi'nde misafir ettiğimiz soydaşlarımız Ahıska Türklerinin savaşın kötü anılarını ve çocukların yüzlerini bir nebzede olsa güldür bilmek için etkinlik düzenlediler. Bu anlamlı etkinlik için Gençlik Merkezi liderlerine gençlik gönüllülerine ve gençlik merkezi müdürlerimize teşekkür ediyorum" dedi. - ELAZIĞ

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İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ahıska Türkleri, gençlik, Ukrayna, Elazığ, Yerel, Haberler

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