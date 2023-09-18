Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahıska Türkleri ile görüştü

Bir dizi ziyaretler için Amerika'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Temsilcisi Shuhrat Temirov ve beraberindeki Ahıskalıları kabul etti.

Bir dizi ziyaretler için Amerika'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Temsilcisi Shuhrat Temirov ve beraberindeki Ahıskalıları kabul etti.

Newyork'taki Türkevi'nin Ahıska Türklerine ve tüm Türk Dünyasına her zaman sonuna kadar açık olduğunu belirten Erdoğan, "Amerika'nın farklı bölgelerinden yola çıkıp buralara kadar teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu güzel tablo, gönül birliğimizi de en iyi şekilde yansıtıyor. 1944 yılında maruz kaldığınız sürgünle birlikte büyük acılar çektiniz, nice badireler atlattınız. Bugün bu vesileyle sürgünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim hepsini cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplumlar, birlik ve beraberlik içerisinde olduğu ölçüde güçlüdür ve hak ettikleri saygıyı görürler. Sizlerden, büyükelçilik ve başkonsolosluklarımızla, Dünya Ahıska Türkleri Birliği ile yakın koordinasyon içinde olmanızı özellikle rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

ABD Temsilcisi Temirov da DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'un teşekkür mesajını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti.

Ziyaret anısı olarak DATÜB ABD temsilciliği tarafından hazırlanan Ahıska'da bulunan Rabat Kalesinin tablosu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi. - NEW YORK