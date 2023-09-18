- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ahıska Türklerinin durumunu çok yakından takip ediyoruz" Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Ahıska Türkleri ile bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ahıska Türklerinin durumunu çok yakından takip ediyoruz.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ahıska Türklerinin durumunu çok yakından takip ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Ahıska Türkleri ile bir araya geldi

NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ahıska Türklerinin durumunu çok yakından takip ediyoruz. Ahıska Türklerinin yıllardır hasretle beklediği Türk vatandaşlığını kazanmaları için gerekli adımları atarak, süreci hızlandırıyoruz" dedi.

Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahıska Türkleri ile Türkevi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nin tüm Türklerin evi olduğunu söyledi. Türkevi'nin Ahıska Türklerine de kapısının her zaman sonuna kadar açık olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika'nın farklı bölgelerinden yola çıkıp buralara kadar teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu güzel tablo, gönül birliğimizi de en iyi şekilde yansıtıyor. 1944 yılında maruz kaldığınız sürgünle birlikte büyük acılar çektiniz, nice badireler atlattınız. Bugün bu vesileyle sürgünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim hepsini cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahıska Türklerinin, sürgünle birlikte dünyanın 9 farklı ülkesine yayıldığını, yıllar boyunca zorlu şartlar altında yaşadığını ancak onca zorluğa rağmen kimliklerini korumayı, kültürel miraslarını gelecek kuşaklara aktarmayı başardığını belirterek, "Nerede olurlarsa olsunlar, Ahıska Türklerinin yürekleri her zaman Türkiye ile birlikte atmıştır. Türkiye olarak, her türlü sıkıntıya göğüs gererek yazdığınız başarı hikayelerinden gurur duyuyoruz. Bu başarılara yenilerinin, daha büyüklerinin eklenmesi için üzerimize düşeni yapmakta kararlıyız. Bu anlayışla, Ahıska Türklerinin durumunu çok yakından takip ediyoruz. Ukrayna'da olaylar başladıktan sonra hemen bu ülke makamlarıyla irtibata geçerek çatışmalardan etkilenen Ahıskalı kardeşlerimizi ülkemize getirdik. Farklı gruplar halinde toplam 1000 ailenin Erzincan ve Ahlat'a yerleşmesini sağladık. Bu şekilde ülkemize gelen Ahıska Türkü sayısı 4 bini buluyor" açıklamasını yaptı.

Ayrıca çeşitli projelerle Ahıska tarihine, sanatına ve kültürel mirasına sahip çıktıklarını ifade eden, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve TİKA'nın bu yönde yürüttüğü çeşitli projeleri takdirle karşıladıklarını söyledi.

"578 soydaşımız için de çalışmalarımızı tamamlayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahıska Türklerinin huzur ve esenliğini kendi vatandaşlarından ayrı görmediklerini söyledi. Erdoğan, "Kendilerinin yıllardır hasretle bekledikleri Türk vatandaşlığını kazanmaları için gerekli adımları atıyor, bu süreci hızlandırıyoruz. 2022 yılından bu yana İçişleri Bakanlığımızın desteği ve büyükelçiliklerimiz, başkonsolosluklarımız ve Dünya Ahıska Türkleri Birliğinin katkılarıyla 820 soydaşımız Türk vatandaşlığını kazandı. İnşallah biraz sonra sizleri temsilen kardeşlerimize Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını takdim edecek, bu sevinci hep birlikte yaşayacağız. İşlemleri devam eden 578 soydaşımız için de çalışmalarımızı süratle tamamlayacağız. Ahıska Türklerine en fazla sahip çıkan, meselelerini çok yakından takip eden hükümetiz. Bizden önce vatandaşlık verilen Ahıska Türkü sayısı oldukça sınırlıydı. 1992 ile 2003 yılları arasında sadece 4 bin 840 kardeşimiz bu haktan faydalanmıştı. Bizim dönemimizde bu rakam 60 bini geçti. Ahıska Türklerinin vatanlarına gönüllü geri dönüşleri için muhataplarımız nezdinde temaslarımızı devam ettiriyoruz. Bu meselenin dostluk, saygı ve iyi niyet temelinde insani ve hukuki çerçevede çözüme kavuşturulması için çaba harcıyoruz. İnşallah bundan sonra da sizlerin davasını davamız bilecek ve gereken her türlü diplomatik gayreti sergileyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Eş güdüm içinde hareket edelim"

Bazı hususlara dikkati çekmek istediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumların, birlik ve beraberlik içerisinde olduğu ölçüde güçlü olacaklarını, hak ettikleri saygıyı gördüklerini belirtti. Erdoğan, "Türk vatandaşlığına geçişler dahil Ahıska Türk toplumunu ilgilendiren tüm konularda eş güdüm içinde hareket edelim. Sizlerden, büyükelçilik ve başkonsolosluklarımızla, Dünya Ahıska Türkleri Birliği ile yakın koordinasyon içinde olmanızı özellikle rica ediyorum. Ahıska Türklerinin bulundukları ülkelerde kimliklerini, dillerini, dinlerini ve kültürlerini korumaları önceliklerimizin başında geliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çerçevedeki çalışmalara katkılarını sürdüreceklerini kaydetti. Erdoğan, "Amerika'daki diğer Türk ve Müslüman sivil toplum kuruluşlarıyla da iş birliğinizi güçlendirmenizde büyük fayda görüyorum. Son dönemde artan ırkçılık ve İslam düşmanlığı karşısında birlikte hareket etmeniz, bu tür eğilimlere birlikte 'dur' demeniz gerekiyor. Müslümanları hedef alan haksız, hukuksuz ve ayrımcı anlayış karşısında sizlerin de hassasiyet göstermeniz önemlidir. Kültürünüzü korurken yaşadığınız toplumla bütünleşmenizi, etkin bir şekilde temsil edilmenizi de önemsiyorum. Bu çerçevede Amerikan sivil toplumuna aktif katılımınız, gelecek kuşağa bırakacağınız güçlü bir miras olacaktır. Sizlerden kimsenin aranıza nifak tohumları ekmesine fırsat vermemenizi bekliyoruz. Enerjimizi iç kavgalara değil, mücadelemizin başarısına teksif edeceğiz" açıklamasını yaptı.