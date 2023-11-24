Ardahan Üniversitesi'nde 3. Uluslararası İlişkiler Sempozyumu düzenlendi

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) ev sahipliğinde "3. Uluslararası İlişkiler Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Üniversitenin Aşık Şenlik Konferans Salonu'ndaki programda konuşan ARÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, etkinliğin 3'üncüsünü gerçekleştirmenin gururu içinde olduklarını söyledi.

Programa yurt içi ve dışından önemli isimlerin katıldığına dikkati çeken Biber, şunları kaydetti:

"Bu çalışmamızın Türk dış politikasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. 21'inci yüzyılda Türk dış politikasını konuşmak, Türkiye'nin geldiği noktayı göstermek bakımından önemlidir. Cumhuriyetimizin 100. yılı, aynı zamanda Türkiye Yüzyılı'nın da başlangıcı. Türkiye'nin dünyaya damgasını vuracağı başlangıç yılı olacaktır. Küresel aktör olarak dünya çapında her alanda damgasını vuracaktır. Türkiye stratejik bir konuma sahip olduğu için adeta bir ateş çemberi içerisinde. Rusya-Ukrayna savaşı, Irak ve Suriye'deki gelişmeler, Filistin soykırımı, Afganistan'dan Kırım'a kadar olan olayları ülkemiz yakından takip etmektedir."

Programın düzenlenmesinde katkısı olan Dünya Ahıska Türkleri Birliği'ne (DATÜB) teşekkür eden Biber, Ahıska Türkleri'nin mücadelesinin, Türkiye'nin mücadelesi olduğunu, her yıl Ahıska sürgünüyle ilgili programlar düzenlediklerini ifade etti.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Sekreteri Fuat Uçar da Ahıska Türkleri'nin 1944 yılında vatanlarından koparıldığını ve bunun bir soykırıma dönüştüğünü anlattı.

Uçar, "Göç esnasında 20 bine yakın insan hayatını kaybetti. Göçe zorlanan Ahıska Türkleri 9 farklı ülkeye dağıldı. 2010 yılında kurulan Dünya Ahıska Türkleri Birliği'nin dünyadaki Ahıska Türkleri'ni bir araya getirmeyi amaç edindi. TİKA ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile yürütülen çalışmalarımız var." ifadelerini kullandı.

Programa, yerli ve yabancı akademisyenlerin yanı sıra, Vali Hayrettin Çiçek, Belediye Başkanı Faruk Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, ARÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber ve diğer ilgililer katıldı.