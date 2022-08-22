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Muş yerel haberi: DATÜB Heyeti Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümüne katılacak

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Muş yerel haberi: DATÜB Heyeti Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümüne katılacak

Gelen Muş haberlerine göre Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerinde kutlanacak olan 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümüne Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Kassanov ile beraberindeki heyette katılacak.

Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerinde kutlanacak olan 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümüne Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Kassanov ile beraberindeki heyette katılacak.

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, 23-26 Ağustos tarihlerinde kutlanacak olan Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla bulunacağı Ahlat da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılayacak.

DATÜB'den yapılan açıklamada, "Malazgirt Zaferi ile milletimizin tarihi yürüyüşü ve ilerleyişi hızlanmış, bin yıldır vatan toprağı olan, kıyamete kadar vatan toprağı kalacak Anadolu'nun kilidi açılmıştır. Bu zaferden sonra zulmün yerini adalet, düşmanlığın yerini kardeşlik, kinin yerini sevgi almıştır. Malazgirt ruhu bizleri birbirimize sıkı sıkı bağlayan çok güçlü bir bağ olmuştur. Ahıskalı Türkler olarak, biz de Genel Başkanımız Ziyatdin Kassanov başkanlığında Malazgirt Zaferinin 951. Yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek bu kutlu yürüyüşte yerimizi alarak 25 Ağustos'ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bekleyeceğiz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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