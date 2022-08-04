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Ahıska Türklerinin düğün heyecanı

Ahıska Türklerinin düğün heyecanı

Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle Ukrayna'nın Herson bölgesinden tahliye edilerek Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine yerleştirilen Ahıska Türkleri, sünnet düğünü heyecanı yaşadı.

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Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle Ukrayna'nın Herson bölgesinden tahliye edilerek Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine yerleştirilen Ahıska Türkleri, sünnet düğünü heyecanı yaşadı.

AK Parti Muratlı İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlikte Ahıska Türkü aileler, çocuklarına sünnet düğünü yapmanın mutluluğunu tattı. Muratlı İlçe Vaizi Murat Başbaydar, Merkez Camii İmamı Kıyasettin Kaptan ve çok sayıda din görevlisi, sünnet olan 4 Ahıska Türkü için mevlit okudu. İkramların ve hediyelerin ardından sünnet alayı gerçekleştirildi.

Sünnet konvoyu aracı ve beraberindeki araçlar, Muratlı çarşısında bir müddet dolaştıktan sonra İnanlı Çeşmesi'nde mola verdi. Davul zurna eşliğinde oynayan partililer, Ahıska Türkleri ve etkinliğe katılan vatandaşlar, gönüllerince eğlendi.

Alay dönüşü katılanlara Özbek pilavı ikramında bulunuldu. Düğün etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tekirdağ Muratlı Yerel Haberler

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