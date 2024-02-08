Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i kutladı

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yeniden seçilmesine dair kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Kassanov, mesajında "Azerbaycan'ın Karabağ zaferini demokrasi zaferi ile taçlandırdı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Azerbaycan Türklerini kutlarım. Meseleleri ve dertleri ile aynı, geleceği de ortak olan Azerbaycan ve Türkiye'nin işbirliği bölgenin ve dünyanın barışı açısından büyük bir öneme sahiptir. İki devlet, tek millet olarak gelişmekte olan ülkelerimizi engellemek isteyen güçlere karşı da birlik ve beraberlik şuuru içinde olduğumuz kesindir. Ulu Önder Haydar Aliyev'in yolundan değerli devlet adamı İlham Aliyev devam etmektedir. Yolumuza devam ederken engeller çıkabilir ama Azerbaycan bu engellerin hepsini aşıyor ve aşacaktır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL