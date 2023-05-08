DATÜB Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyecek

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul'daki çalışma ofisinde bir araya gelerek 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini belirtti.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul'daki çalışma ofisinde bir araya gelerek 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini belirtti.

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar'ın da hazır bulunduğu görüşmede DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Bakan Soylu'ya Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem felaketi sonrası DATÜB olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

14 Mayısta yapılacak seçimlerde de Ahıskalı Türkler olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini ifade eden Kassanov, Ahıska Türkleri'nin selamlarını iletti.

Soylu, DATÜB çalışmalarını yakından takip ettiğini, deprem sırasında başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde Ahıskalı Türklerin ve Kassanov ailesinin yaptıkları çalışmanın depremzedelerinin yaralarının sarılması yönünde önemli bir adım olduğunu belirterek, "Biz şimdiye kadar Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere her zaman Ahıskalı Türklerin yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya sorunlarını her zaman çözmeye devam edeceğiz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Soylu, 14 Mayıs seçimlerinde verecekleri destekten dolayı teşekkürlerini iletti. - İSTANBUL