DATÜB Yönetim Kurulu Elazığ'da Toplandı

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Yönetim Kurulu, Elazığ'da toplanarak çalışmaları değerlendirdi ve gelecek adımları planladı.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Yönetim Kurulu, çalışmaları yerinde görmek ve gerekli çalışmaları yapmak için Genel Başkan Ziyatdin Kassanov başkanlığında Elazığ'da toplandı.

Toplantıya DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, başkan yardımcıları İsmail Ahmedov, İsmail Mamet, Genel Sekreter Fuat Uçar, Kırgızistan temsilcisi Atamşah Dursunov, DATÜB Meclisi Başkanı Sadyr Eibov, Ukrayna temsilcisi Marat Rasulov, Türkiye temsilcisi İbrahim Agara, Azerbaycan temsilcisi Halid Halilov, Rusya temsilcisi Mizam Badalov, Özbekistan temsilcisi Rustam İbrahimov, Gürcistan temsilcisi Tahir Nadiradze, Kazakistan temsilcisi ve Gençlik Kolları Başkanı İsmihan Kassanov, Kadın Kolları Başkanı Refika Muhammedgil, DATÜB Genel Sekreter Yardımcısı Medine Aznavur, DATÜB Azerbaycan YK üyesi Mevlüt Işık katıldı.

Toplantıda Ukrayna-Rusya savaşından tahliye edilerek Türkiye'ye getirilip Elazığ'ın Aşağıdemirtaş konteyner kentine geçici yerleştirilen Ahıska Türklerine yönelik çalışmaları yerinde görmek ve gerekli adımları atmak, Türkiye içi delege sayısının artırılması gibi konular gündeme alınarak görüşüldü.

Hatıra fotoğrafının çektirilmesi ile toplantı sona erdi. - ELAZIĞ