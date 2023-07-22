Azerbaycan Milletvekili Ganire Pashayeva Erzincan Valisi Mehmet Makas'ı Ziyaret Etti

Azerbaycan Milletvekili Ganire Pashayeva, Ahıska Türkleri için gösterdikleri misafirperverlikten dolayı Erzincan Valisi Mehmet Makas'a teşekkür etti.

Azerbaycan Milletvekili Ganire Pashayeva Erzincan Valisi Mehmet Makas'ı ziyaret ederek Ahıska Türkleri için gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Azerbaycan Milletvekili Ganire Pashayeva beraberinde DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, Kadın Kolları Başkanı Refika Muhammedgil, Genel Sekreter Yardımcısı Medine Aznavur, Erzincan Temsilcisi Vahit Mirza, Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Gülmira Elisegil ve temsilcilik yetkilileri ile birlikte Erzincan Valisi Mehmet Makas'ı makamında ziyaret etti.

Pashayeva, beraberindeki heyetle birlikte Erzincan'da bulunmaktan dolayı duydukları memnuniyeti ifade ederek, "Ukrayna-Rusya savaşı sonrası zor durumda kalan ve 2015 yılında Türkiye'ye getirilerek Erzincan'a yerleştirilen Ahıska Türklerin kucak açmanız, konutların verilmesi, her türlü ihtiyaçlarının karşılanmaları noktasında ve gösterdiğiniz misafirperverlikten dolayı size ve Erzincanlılara teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Pashayeva, Ahıska Türkleri ile Azerbaycan'da bir ve beraber olduklarını, kardeşçe yaşadıklarını, Ahıskalıların Azerbaycan için yeri geldiğinde canlarını severek feda ettiklerini aktararak, DATÜB ile Azerbaycan ve uluslararası arenada birlikte çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Vali Mehmet Makas, nazik ziyaretlerinden dolayı Azerbaycan Milletvekili Pashayeva ve DATÜB heyetine teşekkür etti. - ERZİNCAN