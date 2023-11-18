Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Ahıska Türkleri Sürgününün 79. yıldönümü etkinliğine katıldı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Ahıska Türkleri Sürgününün 79'uncu yıldönümü münasebetiyle düzenlenen mevlit töreni ve anma etkinliğine katıldı. Vali Aygöl, Ahıska Türklerini vatanımızda ağırlamanın bir vazife olduğunu belirtti.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İl Göç İdaresi ve Dünya Ahıska Türkleri Birliği tarafından, Ahıska Türkleri Sürgününün 79'uncu yıldönümü münasebetiyle düzenlenen mevlit töreni ve anma etkinliğine katıldı.

Bozüyük ilçesinde gerçekleşen etkinlikte bir de konuşma yapan Vali Aygöl, "Zor şartlar altında sürgüne gönderilerek hayatta kalmayı başaran Ahıska Türklerini, onların çocuklarını ve torunlarını vatanımızda ağırlamak bizler için bir vazifedir. İlimizde bin 301 Ahıska Türkü soydaşımızı misafir ediyoruz. Ülke genelinde bugüne kadar 101 bin 957 Ahıska Türkü için ikamet izni düzenlenmiştir. Bu vesile ile gelecek günlerin Ahıskalı soydaşlarımız için daha güzel olacağına olan inancımı ifade etmek istiyorum" dedi.

Programda ayrıca Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlidin ardından sürgün esnasında vefat eden Ahıska Türkleri için dua edildi. - BİLECİK