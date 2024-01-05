Ahıska Türkleri, Erzincan'da 'toy' geleneğini sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2015 yılında Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleşen Ahıska Türkleri, 'toy' geleneklerini sürdürüyor.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yaşayan 600'e yakın Ahıska Türkü ailesi, mutlu günlerinde Türkiye'de düğün olarak adlandırılan 'toy' geleneğinde bir araya geliyor.

Çalınan müzik eşliğinde Kafkas yöresine ait oyunları sergileyen Ahıska Türkleri, sünnet toyunda da 'kirve' geleneğini sürdürüyor. Toyda açık artırma usulü en çok parayı ortaya koyan sünnet olacak çocukların kirvesi olma hakkı kazanıyor.

"Öz adetlerimizi Erzincan'da devam ettiriyoruz"

Ahıska geleneklerinin dünyanın hiçbir yerinde değişmediğini belirten Guzel Kahraman, "Ukrayna'dan geldik ama öz adetlerimizi unutmadık. Rusya'da, Ukrayna'da aynı şekilde Amerika'da da adetlerimizden hiçbir şey değişmedi. Erzincan'da da devam ediyoruz. Asırlarda geçse her zaman devam edeceğiz. Erzincan'da bizim adetlerimiz yok ama biz adetlerimizi yaşatıyoruz" dedi. - ERZİNCAN