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Başkan Kassanov'dan birlik ve beraberlik vurgusu

Başkan Kassanov'dan birlik ve beraberlik vurgusu

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Kassanov, 2 Ağustos Dünya Ahıska Türkleri'nin birlik, beraberlik ve dayanışma günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

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Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Kassanov, 2 Ağustos Dünya Ahıska Türkleri'nin birlik, beraberlik ve dayanışma günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Kassanov mesajında, "1944 yılında acı bir sürgün yaşayan milletimiz mücadelesini devam ettirerek dayanışma, zorluklara karşı hep birlikte olma duygusu ile harekat etmiştir. Sürgünden sonra her zaman vatana olan bağlılığımızı yitirmedik. Birlik ve beraberlik şiarımız oldu" ifadelerine yer vererek DATÜB'ün çatı örgütü olarak bu dayanışmanın timsali olduğunu vurguladı.

"Önümüzde dönemde Türkiye'ye iskanlı göç ile çalışmalarımız olacak" diyen Kassanov, "Ahıskalı Türklerin vatana dönüş rehabilitasyonu, iade-i itibarı, hak ve hukuku için ilgili konularda Gürcistan makamları ile ulusal-uluslararası örgütler ve kuruluşlar nezdinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ahıskalı Türkler için devam eden projelerin yanı sıra yeni projelerin hazırlıkları devam ediyor. Özellikle gençlerimize olan güvenim en üst düzeydedir. Bizim en önemli gayemiz dünyanın neresinde olursa olsun halkımızın karşılaştığı sorunları çözmek ve dayanışma içinde olmaktır" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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