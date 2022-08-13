DATÜB Genel Sekreteri Uçar, iskanlı göç edilecek Ahıska Türkleriyle görüştü

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar ve beraberindeki heyet, geçici konaklama merkezine yerleştirilen Ahıska Türkleriyle bir araya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Bitlis'in Ahlat ilçesine yerleştirilecek olan ailelerle görüştü.

Ukrayna'da devam eden savaşta ülkede mahsur kalan Ahıska Türklerinin tahliyesi 10 Mayıs Salı günü itibariyle Herson kentinden Elazığ'a başlamıştı. Bu çerçevede Elazığ'a gelen Ahıska Türkleri şehir merkezine bağlı Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezine yerleştirilmişti. Geçici Konaklama Merkezinde bulunan Ahıskalı Türklerini ziyaret eden DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kararlaştırılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklanan Ahıska Türklerine verilen vatandaşlık ve uzun dönem ikamet izninden dolayı ilk etapta Bitlis'in Ahlat ilçesine gidecek olan ailelerle sohbet ederek sürecin nasıl gelişeceği hakkında bilgiler verdi.

İlk etapta 200 aile Ahlat'a yerleştirilecek

İki gündür Dünya Ahıska Türkleri Birliği heyeti olarak Elazığ'da bulunduklarını belirten Uçar, "Genel Başkanımız Ziyatdin Kassanov'un talimatlarıyla geldik. Elazığ'a ilk etapta Ukrayna'nın Herson bölgesinden bin 400'e yakın insanımız gelmişti. Daha sonra da Bursa, Eskişehir, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde yurtlarda kalan Ahıska Türklerinin hepsi buraya getirildi ve diğer tüm şehirlerdeki Ahıska Türkleri Elazığ'da bulunan bu konteyner kente geldi. Cumhurbaşkanımızın kararıyla bin Ahıska Türkü aileyi iskanlı göçle Türkiye'de iskan etmesi kararı verildi. Bu çerçevede aileleri ziyaret etmek ve bunların ilk etabında Ahlat'a iskanlı göçlere yapılacak konutlarla ilgili hem halkımızı burada bilgilendirme amaçlı geldik heyet olarak. İnşallah kışa yakın dönemde ilk etapta 200 aile Ahlat ilçesine iskanlı göçle yerleştirilecek. Ahlat'ta ilgili detaylı bilgi verip ilk etapta oraya gidecek ailelerle görüştük. Aynı zamanda burada yapılan çalışmaları gördük. Bu güzel çalışmaları hem halkımızla paylaştık hem de bunları görerek burada güzel bir ortamın oluştuğuna şahit olduk. Bizim buraya gelmemizin amacı buydu. Artık iskanlı göçle Ukrayna'nın Herson kentinden gelen Ahıskalı Türkler yerleştirilecek yerlerle alakalı detaylı bilgilendirdik. Aynı zamanda oraya ilk etapta gidecek ailelerle de görüşme yaptık. Diğer şehirden gelen ailelerinde de buraya yerleştirilmesine şahit olduk. Devletimiz var olsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği olan herkese teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin" dedi. - ELAZIĞ