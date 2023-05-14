Bitlis'te Ahıska Türkleri oylarını kullandı Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilerek Bitlis'in Ahlat ilçesine yerleştirilen Ahıska Türkleri, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçimleri için oy kullandı.

Bitlis'te Ahıska Türkleri oylarını kullandı

BİTLİS - Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilerek Bitlis'in Ahlat ilçesine yerleştirilen Ahıska Türkleri, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçimleri için oy kullandı.

2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ukrayna'nın savaş bölgesinden Türkiye'ye getirilip Ahlat'a yerleştirilen Ahıska Türkleri de vatandaşlık görevlerini yaparak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçimlerinde sandık başına gitti. İlçenin Tunus Mahallesi'nde bulunan Abdurrahman Gazi İlkokuluna seçmen kağıtları ile oy kullanmaya gelen Ahıska Türkleri, öz vatanları olan Türkiye'de ikinci kez Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçiminde oy kullanmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler.

Oy kullanan Ahıska Türklerinden Rüstem Kibar, "Ahlat'ta yaşan Ahıska Türklerindenim. Seçime geldik. İnşallah vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. İnşallah hayırlısı da olur. Öyle umuyoruz" dedi.

Ahıska Türkü İbrahim Cumali de, "Ahıska Türkleriyiz. Ahlat'ta kalıyoruz. Vatandaşlık görevimizi yaptık, geldik seçimlere. Allah hayırlısını nasip etsin" diye konuştu.