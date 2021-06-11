DSİ, Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da tarım arazilerini sulayarak ülke ekonomisine katkı sağlayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün, Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da başlattığı sulama çalışmalarıyla ülke ekonomisine 600 milyon liralık katkı sağlayacağı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün, Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da başlattığı sulama çalışmalarıyla ülke ekonomisine 600 milyon liralık katkı sağlayacağı bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kurumun, yapılan yatırımlarla modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması, tarımda su tasarrufu sağlama ve çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırarak ülke tarımına katkı sunmaya devam ettiği belirtildi.

Dünyada başta tarım olmak üzere içme, kullanma ve sanayi sektöründeki su taleplerinde büyük artışların olduğuna işaret edilen açıklamada, buna bağlı olarak hissedilen kuraklık ve iklim değişikliği ile su miktarında azalmanın beklenmesi, mevcut su kaynaklarının azami olarak değerlendirilmesi ve en verimli şekilde kullanılmasının gerekli olduğu anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, DSİ'nin ülkedeki su kaynaklarının gelecek nesillere aktarılması maksadıyla projeler üreten en büyük yatırımcı olduğunu ifade etti.

Bölgesel kalkınma projelerinde özellikle yatırımları hızlandırarak verimli toprakların bereketine bereket katmak için çalıştıklarını anlatan Yıldız, "DSİ olarak modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltiyor." ifadelerini kullandı.

Yıldız, 2021 yılında sulama çalışmalarına başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"2021 yılı Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli tarafından 'Su ve sulamada hamle yılı' olarak ilan edildi. Biz de bu kapsamda Erzurum'da 445 bin 580 dekar sulama ile ülkemiz ekonomisine yaklaşık 270 milyon liralık, Ağrı'da 115 bin 192 dekarlık sulama ile 65 milyon liralık, Erzincan'da 420 bin 490 dekar tarım arazisi sulamasıyla da 265 milyon liralık katkı sağlamayı hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu