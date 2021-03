DREP Coin Nedir? DREP Coin Yorum ve Grafiği!

DREP coin nedir sorusu ile DREP coin yorum ve grafiği araştırılıyor. DREP coin, blok zinciri teknolojisine dayalı "bağlayıcılar" ve "araç kutuları" oluşturmaya kararlıdır ve kullanım kolaylığı, esneklik ve sürtünmesiz entegrasyonu birleştiren çözümler sağlamayı amaçlamaktadır.

DREP bugünkü fiyatı ₺24,23 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺1.364.628 TRY. DREP son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #14, piyasa değeri ₺83.128.491.259 TRY. Dolaşımdaki arz 3.431.350.063 DREP coin ve maksimum seviyede. 10.000.000.000 DREP coin.

DREP COİN NEDİR?

DREP, blok zinciri teknolojisine dayalı "bağlayıcılar" ve "araç kutuları" oluşturmaya kararlıdır ve kullanım kolaylığı, esneklik ve sürtünmesiz entegrasyonu birleştiren çözümler sağlamayı amaçlamaktadır. DREP Zinciri, DREP Kimliği ve DREP SDK'ya dayanarak, DApp ekipleri yapabilir tek tıklamayla çoklu halka açık zincir varlık sürümlerini, yerleşik cüzdanları ve varlık ticaret platformlarını yayınlamak için.

DREP, güçlü ölçeklenebilirliğe ve sıfır gaz tüketimine sahip bir katman2 çözümüne benzer şekilde, veri işleme yeteneğini geliştirdiği bildirilen Akıllı Boru Hattı teknolojisi konseptini önermektedir. DREP, gelişmiş teknoloji çözümlerini API'lere ve Eklentilere yükseltir, böylece uygulama/ işletme tarafında blok zinciri öğrenme maliyetlerini, geliştirme zorluğunu ve karmaşıklığı azaltır.

DREP, ağ verimliliğini artırmak ve iletim ek yüklerini azaltmak için Secp256k1 eliptik eğriye dayanan bir Schnorr Çoklu İmza Algoritması kullanır.

Veri bağlantısı ve gizlilik korumasına ulaşmak için DREP, HMAC (Karma Mesaj Kimlik Doğrulama Kodu) algoritmasına dayalı Merkezi Olmayan Kimlik (DID) sistemi tasarladı ve çift katmanlı bir ana kimlik ve birden çok alt kimlik sistemi oluşturdu. DREP İstemcisi, kullanıcıların verileri ve varlıkları tek bir arayüz üzerinden merkezi ve merkezi olmayan platformlarda yönetmesine olanak tanır.

Veri gizliliği korumasını geliştirmek için DREP Chain, kullanıcıların hassas bilgilerini korumak için homomorfik şifreleme kullanımını benimser.

2B işletmeleri için kullanımı kolay bir araç arayüzü sağlamak ve DREP Ekosistem kullanıcıları için verimli ve sorunsuz bir hizmet portalı sağlamak için DREP, varlık yönetimi, kimlik yönetimi, uygulama geliştirme ve trafik portalı dahil olmak üzere işlevleri entegre eden kapsamlı bir DREP İstemcisi başlattı.