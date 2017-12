Doğu'da Yayla Hasreti Sona Eriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği, güvenlik sebebiyle uygulanan yaylalara çıkma yasağının ilkbaharda kaldırılmasıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yayla hasreti sona erecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hakkari'de partililere ve vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmasında, "Önümüzdeki bahardan itibaren uzun zamandır güvenlik sebebiyle uygulanan yaylalara çıkma yasaklarını inşallah kaldırıyoruz. Buyurun, yaylalara çıkın, güvenlik de bizden inşallah." ifadeleri, bölgedeki terör mağduru yetiştiricilerce sevinçle karşılandı.



Yetiştiriciler, terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlarla sağlanan huzur ortamında özgürce yaylalara kavuşacakları ilkbaharı heyecanla bekliyor.



"İlkbahar bayramımız olacak"



Bingöl Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Kaysadu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en büyük sıkıntılarının yaylalara çıkamamak olduğunu söyledi.



Hayvancılık için yaylaların önemine değinen Kaysadu, "Nisan ve mayıstan sonra küçükbaş hayvanlar hiçbir şekilde sıcak yerde olmaz. Dolayısıyla yaylalar hayvanların gelişimi için önemli. Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlar sayesinde çok iyi bir noktaya gelindi." diye konuştu.



Kaysadu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını heyecanla takip ettiklerine dikkati çekerek, yaylalar için uygulanan yasağın kaldırılacak olmasından mutluluk duyduklarını belirtti.



"İnşallah ilkbahar bizim bir bayramımız olacak. Artık dört gözle ilkbaharı bekliyoruz. Sektörün selameti için bu kararı dört gözle bekliyorduk. Yaylalara inşallah gönül rahatlığıyla çıkacağız." diyen Kaysadu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesinin sektörde heyecan uyandırdığını dile getirdi.



Kaysadu, ilkbaharda yaylaların açılacağını anlatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a müjdesi için sektör ve vatandaşlar adına teşekkür etti.



"Bu, hayvancılığın gelişmesi demektir"



Beritanlılar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Musa Yeşiltaş da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaylalara ilişkin açıklamasının takdire şayan olduğunu söyledi.



Bu açıklamanın özelikle küçükbaş hayvancılıkla uğraşan ve yaylaya çıkmaları önem taşıyan göçerler için sevindirici olduğunu vurgulayan Yeşiltaş, "Bu göçerlerin yaylaya çıkışı, hayvancılığın gelişmesi ve hayvan varlığının artması demektir." diye konuştu.



Bingöl'de yetiştiricilik yapan Mahmut Morkoyun da Cumhurbaşkanı'nın hayvan sahiplerine çok güzel haber verdiğini anlattı.





"Güvenlik sıkıntısı nedeniyle çok sıkıntılar çektik. Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi inşallah artık rahat ederiz." ifadelerini kullanan Morkoyun, bu kararın hayvancılığın gelişmesine katkı sunacağını kaydetti.



Morkoyun, "Yaylalar yüzünden hayvanlarımızı sattık. Çoğu bu işi bırakmak zorunda kaldı. Cumhurbaşkanımızın sözlerini coşkuyla karşıladık." şeklinde konuştu.



Hayvancılıkla uğrayan Oran Aksu, yaylalardaki yasağın sona erecek olmasının umut verici olduğunu dile getirdi.



Yaylalarda yaşanan sıkıntılar nedeniyle bazı ailelerin hayvanlarını satarak bu işten vazgeçtiklerine işaret eden Aksu, "Hayvanlarımı bazen Kiğı bazen de Adaklı ilçesine götürüyordum ancak yaylalara rahat gidemiyordum. Gerçekten çok sıkıntılar yaşadık. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın bu açıklaması, yeni bir bahar getirecek diye seviniyoruz." ifadelerini kullandı.



Siirt



Siirt Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Ali Şengöz de Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını heyecanla karşıladıklarını belirtti.



Bölgenin hayvancılık için önemine değinen Şengöz, şöyle konuştu:



"Bölge, hayvancılıkta Türkiye'nin kalbidir. Türkiye'nin et ihtiyacını karşılamada bölgemizin potansiyeli önemli. Onun için yaylalarımızın açık olması, güvenliğinin artırılması, bizim açımızdan çok iyi oldu. Üyelerimiz hayvanlarının yüzde 20'sini satmışlardı. Devletimiz başarılı operasyonlar gerçekleştirdi, yaylalarımız açıldı. Yasağın kalkmasıyla Türkiye'nin et ihtiyacını bu sene Doğu ve Güneydoğu karşılayacak. Yaylalarımızın açık olması, terörün olmaması bizim açımızdan oldukça iyi.



Artık devletin güvencesi altında yaylalara gidilebilecek. Devletimize, Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz."



Pervari ilçesindeki Doğanca köyünde hayvancılıkla uğraşan Sait Sayın, yaylalara çıkma yasağının kaldırılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.



Uzun süredir yaylalara çıkamadıkları için hayvanlarını köyde yetiştirdiklerini anlatan Sayın, ilkbaharda yaylalara çıkacak olmanın sevincini duyduklarını söyledi.



Sayın, bu kararla hayvancılığın gelişeceğine inançlarının tam olduğunu belirtti.



"Yaylalarda huzur olacak inşallah"



Yetiştirici Maşallah Özevin de bölgenin en büyük geçim kaynağının hayvancılık olduğunu kaydederek, terör saldırılarından hayvancılığın da olumsuz etkilendiğini vurguladı.



"Cumhurbaşkanımıza ülkemizin kanayan bir yarasını daha kapatmış olduğu için çok teşekkür ediyorum." diyen Özevin, en kısa sürede yaylalara çıkmak istediklerini söyledi.



Özevin, "Şimdiye kadar terör dolayısıyla hayvancılık bitme noktasına gelmişti. Hayvancılık yapanlar bu konudan çok muzdaripti. Ülkemizde et sıkıntısı olmuştu. Yaylalara çıkmanın serbest olmasıyla hayvancılığımız gelişecek, ülkemiz kalkınacak. Yeniden yaylalara çıkmak istiyoruz. Yaylalarımızı özlemişiz. Yaylalarda huzur olacak inşallah." ifadelerini kullandı.



Elazığ



Elazığ Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemal Yıldırım da yaylalara çıkış yasağı nedeniyle küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin verimli alanlardan faydalanamadıklarını söyledi.



Özellikle Elazığ'ın Karakoçan, Bingöl'ün Kiği, Adaklı ve Yayladere ilçeleri ile Tunceli'de bu potansiyelin yüksek olduğuna dikkati çeken Yıldırım, devletin terörle mücadeledeki kararlılığının bölgenin huzur ve güveni açısından önemli olduğunu söyledi.



Yaylalara çıkma yasağının kaldırılmasının terörle mücadeledeki başarının göstergesi olduğuna işaret eden Yıldırım, uygulanan yasak nedeniyle bazı yetiştiricilerin hayvanlarını Sivas gibi uzak illerdeki yaylalara götürmek zorunda kaldıklarını, bunun da maddi kayba yol açtığını belirtti.



Yıldırım, yasağın kaldırılmasıyla yetiştiricilerin büyük oranda mera sıkıntısının da ortadan kalkacağını ifade ederek, bu karardan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürü borç bildiklerini sözlerine ekledi.