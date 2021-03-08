Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürecek

08.03.2021 11:57 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:57
Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürecek

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, karla karışık yağmur ile aralıklarla kar yağışının etkisini sürdüreceği bildirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, karla karışık yağmur ile aralıklarla kar yağışının etkisini sürdüreceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava çok bulutlu olacak.

Rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bölgede, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Aralıklı kar ve karla karışık yağmurun etkili olacağı bölgede, Erzurum, Kars ve Ağrı çevrelerinde ise kuvvetli yağışın etkisiyle kar kalınlığının 10 ila 20 santimetreye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Bölgede gece hava sıcaklığının en düşük kaydedildiği yerleşim yeri, sıfırın altında 9 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi oldu.

Gece en düşük sıcaklıklar Tunceli ve Iğdır'da 3, Erzincan'da 2, Ağrı'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 4, Erzurum ve Kars'ta 3 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 12, Iğdır'da 9, Erzincan'da 7, Ağrı ve Erzurum'da 1, Kars'ta sıfır, Ardahan'da ise sıfırın altında 1 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları kayak merkezlerinden Palandöken'de 130, Sarıkamış'ta 97 ve Konaklı'da 65 santimetre oldu.

Bölgede vatandaşlar ve ilgililerin, kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Muharrem İnce Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aleyna Tilki Bülent Ersoy Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Mete Kalkavan Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 12:00:35. #1.14#
title