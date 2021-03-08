Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürecek

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, karla karışık yağmur ile aralıklarla kar yağışının etkisini sürdüreceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava çok bulutlu olacak.

Rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bölgede, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Aralıklı kar ve karla karışık yağmurun etkili olacağı bölgede, Erzurum, Kars ve Ağrı çevrelerinde ise kuvvetli yağışın etkisiyle kar kalınlığının 10 ila 20 santimetreye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Bölgede gece hava sıcaklığının en düşük kaydedildiği yerleşim yeri, sıfırın altında 9 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi oldu.

Gece en düşük sıcaklıklar Tunceli ve Iğdır'da 3, Erzincan'da 2, Ağrı'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 4, Erzurum ve Kars'ta 3 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 12, Iğdır'da 9, Erzincan'da 7, Ağrı ve Erzurum'da 1, Kars'ta sıfır, Ardahan'da ise sıfırın altında 1 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları kayak merkezlerinden Palandöken'de 130, Sarıkamış'ta 97 ve Konaklı'da 65 santimetre oldu.

Bölgede vatandaşlar ve ilgililerin, kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök