Diyarbakır Büyükşehir, araç filosunu yeniledi
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Diyarbakır Büyükşehir, araç filosunu yeniledi

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi, bakım onarım maliyeti ve yakıt tüketimi fazla olması nedeniyle sattığı 66 araç yerine aldığı 53 yeni araçla Makine İkmal Müdürlüğü'nün araç filosunu yeniledi.

Diyarbakır Büyükşehir, araç filosunu yeniledi
22.05.2020 14:35 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:38
DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi, bakım onarım maliyeti ve yakıt tüketimi fazla olması nedeniyle sattığı 66 araç yerine aldığı 53 yeni araçla Makine İkmal Müdürlüğü'nün araç filosunu yeniledi. 

Büyükşehir Belediyesi, Makine İkmal Müdürlüğü bünyesindeki 66 aracı, yakıt gideri, bakım onarım maliyeti gibi giderlerinin yüksek olması nedeniyle satışa çıkardı. Aralarında kamyon, otobüs, iş makinelerinin de bulunduğu 66 aracın satışından 2 milyon 798 bin lira elde edildi. Büyükşehir Belediyesi, 28 milyon TL tutarında aldığı yeni 53 araçla, Makine İkmal Müdürlüğü'nde hizmet veren araç filosunu yeniledi.

Araç filosunun tanıtımı için düzenlenen törende konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, çağdaş bir belediyeciliği her alanda ve her boyutta insanlara sunmak, Diyarbakır'ın yaşam kalitesini en yüksek şehir haline getirmek için çaba sergilediklerini söyledi. Vali Güzeloğlu, "Bizler milletimize hizmet etmek, vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamak ve onların Diyarbakır'daki yaşamlarını mutlu kılmak için sorumluyuz. Bu doğrulta görevlendirildiğimizden bu yana bütün kurum kapasitemizi bu anlamda çağdaş bir yönetim modeline taşımanın özellikle alt yapıdan başlayarak, en nitelikli kalıcı hizmetin vermenin gayreti içerisindeyiz. Sağlıklı mali yönetimimizle, bütçe politikamızla biz bugünlerde büyük yatırımları Diyarbakır'a kazandırmaktan ayrı bir mutluluk yaşıyoruz. Belediyemiz doğru, şeffaf, verimli bir yönetim anlayışıyla her alanda olduğu gibi alt yapıda da bugün Diyarbakır'a en nitelikli hizmeti en kısa sürede sunacak hem personel hem zaman hem de kaynak tasarrufunu gerçekleştirmiş olacaktır" dedi.

Vali Güzeloğlu'nun konuşmasının ardından yapılan dualarla araç filosu hizmet geçti. 


- Diyarbakır

Kaynak: DHA

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