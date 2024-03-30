Diyarbakır'da minibüs ile motosiklet çarpışması: 1 ölü

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde minibüs ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Çermik ilçesi Sinek Çayı Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tuğrul Altuğ (37) idaresindeki motosiklet ile plakası ve ismi öğrenilemeyen minibüs çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Altuğ'u ilk müdahalesinin ardından Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Altuğ burada hayatını kaybetti.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR