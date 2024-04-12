Diyarbakır'da otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Talaytepe Mahallesi'nde İ.B. idaresindeki 34 RT 1994 plakalı otomobil, 50 ACP 474 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yaralanan E.T. ve M.İ.Ü., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.