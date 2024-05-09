Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

? Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucu 2 kişinin merkez Yenişehir ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi bahçesine uyuşturucu nitelikte hap getireceği bilgisine ulaşıldı.

Düzenlenen operasyonda uyuşturucu nitelikte 994 hap ele geçirildi, E.T. ve A.U. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.