Diyarbakır'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile minibüs çarpıştı ve 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Urfa Bulvarı Seyrantepe mevkisinde S.K idaresindeki yolcu minibüsü ile sürücüsü belirlenemeyen 21 AEZ 629 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan yolculardan F.Ç, G.B, S.E, B.A, H.Y, B.N ve otomobilde bulunan K.Y, hafif yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR