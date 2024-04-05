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Diyarbakır'da Otomobil Kazası: 4 Yaralı

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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Karacadağ Bulvarı ile Mezarlıklar Caddesi Kavşağı'nda S.S. idaresindeki 07 JR 119 plakalı otomobil ile K.A. idaresindeki 81 DY 464 plakalı otomobil çarpıştı.

Sürücüler ile birlikte yaralanan 4 kişi, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Otomobiller, çekici yardımıyla yoldan çekildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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