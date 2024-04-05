Diyarbakır'da Otomobil Kazası: 4 Yaralı
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Karacadağ Bulvarı ile Mezarlıklar Caddesi Kavşağı'nda S.S. idaresindeki 07 JR 119 plakalı otomobil ile K.A. idaresindeki 81 DY 464 plakalı otomobil çarpıştı.
Sürücüler ile birlikte yaralanan 4 kişi, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Otomobiller, çekici yardımıyla yoldan çekildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR