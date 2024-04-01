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Diyarbakır'da yasak aşk cinayeti: Eşini ve sevgilisini öldürdü

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Diyarbakır'da yasak aşk cinayeti: Eşini ve sevgilisini öldürdü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir kadın ve bir erkek birlikte yaşadığı evin kapısında silahla vurulmuş halde bulundu.

Olay, Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 212'nci sokakta meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli koca A.M., sabah saatlerinde Sevda M.ile Mehmet Sadıç'ınbirlikte yaşadığı eve gitti. A.M., kapıyı çaldığında karşısına çıkan Mehmet Sadıç ile tartıştı. Burada A.M., belinden çıkardığı tabancayla kapı önünde eşini ve Mehmet Sadıç'ı vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede Mehmet Sadıç'ın ve Sevda M.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından iki ceset, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, şüpheli kocayı yakalamak için çalışma başlatırken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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