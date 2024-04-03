Diyarbakır'da Cep Telefonu İş Yerine Saldırı

Diyarbakır'da cep telefonu ve aksesuar satışının yapıldığı iş yerine gelen grup, ellerindeki sopalarda dükkanda bulunanları darp etti. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Bağlar ilçesinde cep telefonu ve telefon aksesuarının satıldığı iş yerini bir grup ellerinde sopalarla bastı. İş yerini basan grup, dükkanda bulunanları sopalarla darp etti. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Darp anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, olaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. - DİYARBAKIR