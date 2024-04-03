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Diyarbakır'da Cep Telefonu İş Yerine Saldırı

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Diyarbakır'da cep telefonu ve aksesuar satışının yapıldığı iş yerine gelen grup, ellerindeki sopalarda dükkanda bulunanları darp etti. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Bağlar ilçesinde cep telefonu ve telefon aksesuarının satıldığı iş yerini bir grup ellerinde sopalarla bastı. İş yerini basan grup, dükkanda bulunanları sopalarla darp etti. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Darp anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, olaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Bağlar Saldırı Güvenlik Diyarbakır Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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