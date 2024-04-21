Diyarbakır'da taksi ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, taksi ile otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
M.G. yönetimindeki 21 TT 0157 plakalı taksi ile M.U'nun kullandığı 01 AHA 549 plakalı otomobil, Fırat Mahallesi 583. Sokak'ta çarpıştı.
Kazada, 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.