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Diyarbakır'da taksi ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, taksi ile otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

M.G. yönetimindeki 21 TT 0157 plakalı taksi ile M.U'nun kullandığı 01 AHA 549 plakalı otomobil, Fırat Mahallesi 583. Sokak'ta çarpıştı.

Kazada, 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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