Diyarbakır'da Camide Ayakkabı Hırsızlığı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde camide iki çift ayakkabı çalan yaşlı hırsız, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Bağlar ilçesi Fatih Mahallesindeki bir camide meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen yaşlı bir kişi, öğlen saatlerinde camiye girdi. Sakinliği fırsat bilen şahıs, rafta bulunan iki çift ayakkabıyı gözüne kestirdi. Elindeki poşete ayakkabıları koyan şahsın rahat tavırları ise dikkat çekti.

Ayakkabıların çalındığı o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. - DİYARBAKIR