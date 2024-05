Diyarbakır'da öğretmenler şiddete karşı iş bıraktı

(DİYARBAKIR) - İstanbul'da okul müdürü İbrahim Oktugan'ın okuldan uzaklaştırılan lise öğrencisinin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirmesi üzerine eğitimde yaşanan şiddet olaylarına tepki göstermek amacıyla Diyarbakır'da iş bırakan öğretmenler, şiddete karşı yasal düzenlenmenin yapılması için çağrıda bulundu.

Şiddete tepki göstermek amacıyla öğretmenler bugün iş bıraktı. Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapan Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, okullarda gereken önlemlerin alınmamasından dolayı şiddet olaylarının yaşandığına dikkat çekti. Eğitim alanında yaşanan şiddetin bireysel değil, toplumsal bir sorun haline geldiğini söyleyen Tekdemir, şunları söyledi:

"Kanayan bir yara haline gelen şiddet olaylarına dikkat çekiyor, tedbir alınması için yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Bu çağrımızı yıllardır yapıyoruz. Sesimize kulak verilseydi, gereken önlemler zamanında alınmış olsaydı belki de bugün başka şeyler konuşurduk. Ancak ne yazık ki birçok konuda olduğu gibi bu konuda da geç kalınmıştır. Eğitim çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarını önleyecek, caydırıcı olacak, failleri cezalandıracak ve mağdur eğitim çalışanlarına hukuki koruma sağlayacak bir yasal düzenlemenin yapılmasının sağlanması için bugün (10 Mayıs) iş bırakma eylemi gerçekleştiriyor, ülke genelinde basın açıklamaları yapıyoruz. İş bırakma eylemiyle eş zamanlı olarak, 1 hafta sürecek dilekçe kampanyamızı da başlatmış bulunuyoruz .Son birkaç yılda yaşanan hadiselere bakıldığında görülecektir ki, şiddet olayları münferit eylemler olmaktan çıkmış, ne yazık ki yaygın bir toplumsal sorun haline gelmiş; eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesini sekteye uğratacak boyuta ulaşmıştır."

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) üyeleri ise Kayapınar ilçesindeki Rojava Parkı'nda bir araya gelerek, eğitimdeki şiddete tepkilerini dile getirdi. Sendika üyeleri adına açıklamayı yapan Diyarbakır Eğitim-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Faruk Ercan, Milli Eğitim Bakanlığı ve siyasi iktidarın eğitim emekçilerine yönelik söylem ve yaklaşımları ile Öğretmenlik Meslek Kanunu üzerinden itibarsızlaştırdığını söyledi.

OKULLARDAKİ ŞİDDETİN ARKASINDAKİ NEDENLER ORTAYA ÇIKARILMALI

"Emeğimizin değersizleştirildiği, koşullarda, savaşlarda bile hedef alınmayan eğitim emekçileri okullarda şiddetin hedefi olmaya devam etmektedir" diyen Ercan, "Bu ülkede okulda öğretmen öldürüldü. Söz bitti. Şiddetin, cinayetin tek bir faili olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Cinayetin arkasındaki zihniyet, bizleri ötekileştiren, her fırsatta tehdit ederek hedef haline getiren, mesleğimizin itibarını ayaklar altına alanlardır. Her suç gibi bu suçun da azmettiricileri olduğunu biliyor ve onları çok iyi tanıyoruz. Bizleri bugün okullarımızda açık hedef haline getirenler; liyakatsiz şekilde atandıkları koltukları bir hükümdarlık alanı gibi kullananlar, her fırsatta bizleri aşağılamaya çalışan mülki amirlerdir. Öğretmenliğin aynı zamanda bir uzmanlık mesleği olduğunu görmezden gelenlerdir. Okullarda şiddeti körükleyenler; eğitime dair eleştiri ve önerilerimize yıllardır kulak tıkamakta ısrar edenlerdir. Bizleri hedef haline getirenler; her fırsatta emeğimizi küçümseyenler, mesleğimizi itibarsızlaştıranlardır. Okullardaki şiddetin arkasındaki nedenler ortaya çıkarılmalı, eğitim emekçilerinin can güvenliği sağlanmalıdır. Okulda şiddetin son bulması için MEB'i acilen harekete geçmeye ve önlem almaya çağırıyoruz" dedi.