Diyarbakır annelerinden tüm kadınlara 8 Mart'ta "evlat nöbetine destek" çağrısı

DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, kadınlara, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde evlat nöbetine destek vermeleri çağrısında bulundu.

Anne Hacire Akar'ın dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eyleminin sonuç vermesi, evladına kavuşmak isteyen diğer annelere de örnek oldu.

Akar'ın evladına kavuşmasının ardından diğer ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 917'nci güne ulaştı.

Evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı yurdun dört bir yanından gelenlerin de katılımıyla 266'ya yükseldi.

Yaz kış, kar yağmur, bayram, salgın demeden büyük bir dayanışma ve kararlılıkla yürütülen oturma eylemi sayesinde 35 aile evladını terörün pençesinden kurtarmayı başarırken, diğer ailelerin evlat nöbetinde umutlu bekleyişi sürüyor.

Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışından yapılan destek ziyaretleriyle evlat mücadelesinde her geçen gün daha da güçlenen aileler, tüm kadınlardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde oturma eylemine destek bekliyor.

"Anneler emekçi kadınlardır"

Dağa kaçırılan oğlu Mehmet için eylem yapan anne İmmihan Nilifırka, AA muhabirine, büyük emeklerle yetiştirdikleri evlatlarının ellerinden alındığını söyledi.

Nilifırka, oğlunu almadan eylemine son vermeyeceğini dile getirerek, 8 Mart'ta tüm kadınları yanlarında görmek istediklerini belirtti.

Annelerin emekçi kadınlar olduğunu vurgulayan Nilifırka, "Doğurduğumuz, büyüttüğümüz evlatlarımızı elimizden aldılar. Evlatlarımızı almaya hakları yok. Tüm annelere çağrımdır gelsinler hep beraber evlatlarımızı isteyelim. Dünya Kadınlar Günü'nde evladımız yanımızda yok. Bu nedenle bizim için buruk bir gün." dedi.

"Tüm emekçi kadınları 8 Mart'ta buraya davet ediyorum"

Kocaeli'den 8 yıl önce kaçırılan oğlu Eren için oturma eylemi yapan anne Fadime Aksu da 8 Mart'ta tüm kadınlardan destek beklediklerini kaydetti.

Yaz, kış, hastalık demeden evlat mücadelesini sürdürdüklerine işaret eden Aksu, "Çocuklarımızı elimizden aldılar. Kadınları bedenen, ruhen öldürdüler. Nerede kadın hakları, nerede insan hakları? Tüm emekçi kadınları 8 Mart'ta buraya davet ediyorum." diye konuştu.

"Dünyaya sesleniyorum, sesimizi duysunlar"

İstanbul'dan 8 yıl önce kandırılarak dağa götürülen kızı Ceylan için oturma eyleminde yer alan Türkan Mutlu ise kadınları yanlarında görmek istediklerini ifade etti.

Kadınlar Günü'nü kızıyla kutlamak istediğini ancak onun kendisinden koparıldığını anlatan Mutlu, büyük emeklerle yetiştirdikleri evlatlarına hasret kaldıklarını aktardı.

Mutlu, "Tüm annelere, kadınlara çağrım, gelip bize destek versinler, bizi burada yalnız bırakmasınlar. 8 senedir evladımı görmüyorum. Anne hakkı, kadın hakkı bu mudur? Ceylan'ımı istiyorum. Tüm dünyaya sesleniyorum, sesimizi duysunlar." ifadelerini kulandı.

Dağa götürülen oğlu Rojhat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek eylem yapan anne Necibe Çifçi de kadınları 8 Mart'ta acılarını paylaşmaya davet ettiklerini söyledi.

Anneler olarak eylemlerinde kararlı olduklarına vurgu yapan Çifçi, "Hiçbir emek annenin evladına verdiği emekten daha büyük değildir. Kadınlar Günü'nde tüm anneleri buraya çağırıyorum, gelsinler hep birlikte evlatlarımızı isteyelim." şeklinde konuştu.