Diyarbakır anneleri kısıtlamaya rağmen eylemlerini sürdürüyor

Diyarbakır anneleri kısıtlamaya rağmen eylemlerini sürdürüyor

Aileler eylemlerini kaldıkları otelde devam ettiriyor

DİYARBAKIR - HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler, 475'inci gününde İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eylemlerini bu süre zarfında HDP önünde değil, kaldıkları otelde sürdürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler, evlat nöbetine İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan ve tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 2 gün eylemlerini HDP önündeki çadır yerine otellerinde sürdürdü. Kısıtlamanın üçüncü haftasının birinci gününde de HDP önündeki çadıra gidemeyen aileler, eylemlerini kaldıkları otelin toplantı salonunda sürdürmeye devam etti. Bingöl'ün Yedisu ilçesinden gelen anne Bacı Göze, 5 yıl önce 16 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan kızı Yasemin için eyleme devam ettiğini söyledi. Anne Göze, "Ben evladım için buraya geldim. Ben HDP'den kızımı istiyorum. Biz evlatlarımızı istiyoruz. HDP ve PKK'dan kızımı istiyorum. Vallahi de kızım gelmeyinceye kadar ben buradan gitmeyeceğim. Vallahi onlar belimizi incitti, bizde onların belini kıracağız. Gönlümüz kan ağlıyor. Millet çoluk çocuğunu onlar için büyütmemiş" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ