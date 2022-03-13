Diyanet İşleri Başkanı Erbaş TDV'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haberler

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş TDV'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı

AA - Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş TDV'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Erbaş, TDV'nin 47. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından, "İyilik Yolunda 47 Yıl" yazılı görselle birlikte yayımladığı kutlama mesajında şunları kaydetti:

"Dünyayı saran bir iyilik seferberliğiyle mazlumun ve mağdurun umudu olmaya devam eden Türkiye Diyanet Vakfımızın kuruluş yıl dönümünü kutluyor, emek verenlerden ahirete irtihal eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, hayatta kalanlara hayırlı ömürler diliyorum."

AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye, Medya, Asker, Güncel, Haberler

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