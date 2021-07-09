Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da iki ambulansın devir törenine katıldı
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Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da iki ambulansın devir törenine katıldı

Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ALTSO) ilçe yaylalarında hizmet vermesi için aldığı iki ambulansın devir törenine katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ALTSO) ilçe yaylalarında hizmet vermesi için aldığı iki ambulansın devir törenine katıldı.

Çavuşoğlu, ALTSO binası önündeki törende, Alanya'ya her gelişinde ilçeyle ilgili güzel haberleri paylaştıklarını söyledi.

Bu ziyaretlerde yaptıkları ve yapacakları hizmetleri konuştuklarını belirten Çavuşoğlu, "Bunun yanında hayırsever vatandaşlarımızın yaptırdığı okulları, camileri, derslikleri sağlıkla ilgili yardımları da konuşuyoruz. Bugün de ALTSO'nun ve başkanının biri kişisel iki ambulansın İl Sağlık Müdürlüğüne, Sağlık Bakanlığının devrinin törenindeyiz." dedi.

Çavuşoğlu, ALTSO'nun daha önce de üniversiteye bir fakülte kazandırdığını hatırlattı.

Alanya'da yapılacak yatırımlara değinen Çavuşoğlu, "Payallar bölgesine önce 200, sonra 400 yataklı yapılacak şekilde hastane kuracağız. Hastanenin yakın zamanda inşaatı başlayacak. İki üniversitemiz var. Vakıf üniversitesini geliştirirken, Alaaddin Keykubat Üniversitesinin yeni yerleşkesinin ilk kazmasını yakında vuruyoruz. Ayrıca Alanya'ya doğal gaz sözümüz vardı. Bunun için düğmeye basıldı. Geçtiğimiz günlerde bilgilendirme toplantısı yapıldı. Antalya'dan Anamur'a gidecek bir boru hattının hayata geçmesi için çalışıyoruz. Alanya-Antalya yolu için de çalışıyoruz." diye konuştu.

Alanya'da her kesimin birlik beraberlik içinde birbirine sahip çıktığını vurgulayan Çavuşoğlu, her zaman destek olduklarını kaydetti.

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ise ambulansların yaylalarda yaşayan vatandaşların yanı sıra diğer aylarda da vatandaşlara hizmet vereceğini bildirdi.

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür de Türkiye'de 40 bin nüfusa bir istasyon düştüğünü ancak Alanya'da şu an 35 bin nüfusa bir istasyon düşecek şekilde planlama yaptıklarını dile getirdi.

ALTSO Başkanı Şahin ise kendilerine muhtarlardan güvenlik ve sağlıkla ilgili talepler geldiği için ilçe yaylalarında hizmet vermek için iki ambulans aldıklarını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, tören alanında vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi.

Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da iki ambulansın devir törenine katıldı
Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da iki ambulansın devir törenine katıldı
Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da iki ambulansın devir törenine katıldı
Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da iki ambulansın devir törenine katıldı
Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da iki ambulansın devir törenine katıldı
Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da iki ambulansın devir törenine katıldı
Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da iki ambulansın devir törenine katıldı
Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da iki ambulansın devir törenine katıldı
Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da iki ambulansın devir törenine katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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