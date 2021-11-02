Didim'de karasineklere karşı ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor - Haberler
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Didim'de karasineklere karşı ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Didim'de karasineklere karşı ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor

Didim Belediyesi, İlçenin tüm noktalarında ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Didim Belediyesi, İlçenin tüm noktalarında ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Halkın ve çevrenin sağlığını korumak amacıyla ilaçlama faaliyetlerini aralıksız sürdüren Didim Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde mevsim normalleri gereği yoğunluk görülen karasineklere karşı amansız bir mücadele başlattı. Çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek hastalık taşıyan karasineklere karşı ilaçlama faaliyeti gerçekleştiren belediye ekipleri, belirlenen program çerçevesinde kentin tüm mahallelerinde eş zamanlı olarak çöp konteynırları ve besihane gibi alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz İlçede karasineklere karşı ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Halkımızın sağlığını korumak için çalışmalarımız devam edecektir" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Didim'de karasineklere karşı ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor

Didim'de karasineklere karşı ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor

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