DİB-MBSTS ertelendi mi? ÖSYM son dakika 26 Aralık DİB-MBSTS iptal mi edildi? DİB-MBSTS ne zaman?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan Kabine Toplantısı sonrası AVM'ler, sokağa çıkma yasağı, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı otobüs kullanımı, kamu kuruluşları mesai saati düzenlemesi gibi pek çok konuya değinildi. Bu kapsamda, DİB-MBSTS ertelendi mi? DİB-MBSTS iptal mi edildi? DİB-MBSTS ne zaman?