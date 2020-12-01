DİB-MBSTS ertelendi mi? ÖSYM son dakika 26 Aralık DİB-MBSTS iptal mi edildi? DİB-MBSTS ne zaman?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan Kabine Toplantısı sonrası AVM'ler, sokağa çıkma yasağı, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı otobüs kullanımı, kamu kuruluşları mesai saati düzenlemesi gibi pek çok konuya değinildi. Bu kapsamda, DİB-MBSTS ertelendi mi? DİB-MBSTS iptal mi edildi? DİB-MBSTS ne zaman?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklamasının ardından 2020 DİB-MBSTS sınavının akıbeti merak edilmeye başlandı. Peki DUS-STS Diş Hekimliği sınavları ertelendi mi? DİB-MBSTS sınavı iptal mi edildi? İşte detaylar...
DİB-MBSTS ERTELENDİ Mİ?
Kabine toplantısı sonrası haftasonları sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı. 26 Aralık 2020 tarihinde 2020-DİB-MBSTS düzenlenecekti. Binlerce aday "DİB-MBSTS sınavı iptal mi edildi?" sorusunun yanıtını araştırıyor.
ÖSYM, ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarını koronavirüs sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.
26 ARALIK 2020 DİB-MBSTS SINAVI İPTAL Mİ EDİLDİ?
Konu ile ilgili ÖSYM'den ilk açıklama geldi. ALES sınavına girecek olan öğrenciler ve gözetmenlerin hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf olup olmayacağı bu hafta içi belli oldu.
DİB-MBSTS NE ZAMANDI?
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı Başkanlığımızca 26 Aralık 2020 tarihinde uygulanacaktı ancak ertelendi.