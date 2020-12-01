DİB-MBSTS ertelendi mi? ÖSYM son dakika 26 Aralık DİB-MBSTS iptal mi edildi? DİB-MBSTS ne zaman?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

DİB-MBSTS ertelendi mi? ÖSYM son dakika 26 Aralık DİB-MBSTS iptal mi edildi? DİB-MBSTS ne zaman?

01.12.2020 15:59 | Son Güncelleme: 01.12.2020 16:12
DİB-MBSTS ertelendi mi? ÖSYM son dakika 26 Aralık DİB-MBSTS iptal mi edildi? DİB-MBSTS ne zaman?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan Kabine Toplantısı sonrası AVM'ler, sokağa çıkma yasağı, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı otobüs kullanımı, kamu kuruluşları mesai saati düzenlemesi gibi pek çok konuya değinildi. Bu kapsamda, DİB-MBSTS ertelendi mi? DİB-MBSTS iptal mi edildi? DİB-MBSTS ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklamasının ardından 2020 DİB-MBSTS sınavının akıbeti merak edilmeye başlandı. Peki DUS-STS Diş Hekimliği sınavları ertelendi mi? DİB-MBSTS sınavı iptal mi edildi? İşte detaylar...

DİB-MBSTS ERTELENDİ Mİ?

Kabine toplantısı sonrası haftasonları sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı. 26 Aralık 2020 tarihinde 2020-DİB-MBSTS düzenlenecekti. Binlerce aday "DİB-MBSTS sınavı iptal mi edildi?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

ÖSYM, ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarını koronavirüs sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

ÖYSM, koronavirüs tedbirleri kapsamında ALES dahil yedi sınavı erteledi
ÖYSM, koronavirüs tedbirleri kapsamında ALES dahil yedi sınavı erteledi
TSK için 'Satılık ordu' ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı
TSK için "Satılık ordu" ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı
Kendini tavana asarak intihar etti, arkasında bıraktığı notun her satırı yürek dağladı
Kendini tavana asarak intihar etti, arkasında bıraktığı notun her satırı yürek dağladı

26 ARALIK 2020 DİB-MBSTS SINAVI İPTAL Mİ EDİLDİ?

Konu ile ilgili ÖSYM'den ilk açıklama geldi. ALES sınavına girecek olan öğrenciler ve gözetmenlerin hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf olup olmayacağı bu hafta içi belli oldu.

DİB-MBSTS NE ZAMANDI?

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı Başkanlığımızca 26 Aralık 2020 tarihinde uygulanacaktı ancak ertelendi.

İlgili Haberler

ALES ertelendi mi? ÖSYM son dakika 6 Aralık ALES/2 iptal mi edildi?
ALES ertelendi mi? ÖSYM son dakika 6 Aralık ALES/2 iptal mi edildi?
Adanaspor - Beypiliç Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç oynanacak mı, ertelendi mi?
Adanaspor - Beypiliç Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç oynanacak mı, ertelendi mi?
İSKİ İstanbul su kesintisi: 26 Kasım İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
İSKİ İstanbul su kesintisi: 26 Kasım İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Bülent Arınç Halife Hafter Alaattin Çakıcı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beyonce Demet Akalın Serdar Ortaç Burcu Esmersoy
Spor Fuat Çapa Caner Erkin Ersun Yanal Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kar Pazar Çocuk Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DİB-MBSTS ertelendi mi? ÖSYM son dakika 26 Aralık DİB-MBSTS iptal mi edildi? DİB-MBSTS ne zaman? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 16:12:27. #1.15#
title