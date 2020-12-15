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DHA YURT BÜLTENİ- 2

15.12.2020 10:07 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:11
DHA YURT BÜLTENİ- 2

Maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi yaralandıZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen göçükte Dursun Arabacı(41) yaralandı.

Maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi yaralandı

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen göçükte Dursun Arabacı(41) yaralandı. 

İş kazası, sabah saatlerinde Kilimli'ye bağlı Gelik Beldesi'ndeki özel bir maden ocağında meydana geldi. Maden işçisi Dursun Arabacı, ocakta çalıştığı sırada tavandan üzerine taş düşmesi sonucu göçük meydana geldi. Yaralanan Arabacı, mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı. Ocaktan çıkarılan Dursun Arabacı'ya sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dursun Arabacı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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