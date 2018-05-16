Dha Yurt Bülteni-16

Sivas'ta 2 bin kişi iftar çadırında buluştu

SİVAS'ta belediye tarafından kurulan 2 bin kişilik iftar çadırında, il protokolü vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

Sivas Belediyesi'nin Buruciye Medresesi yanına kurduğu 2 bin kişilik iftar çadırı, Ramazan ayının ilk gününde yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar çadır önünde uzun kuyruklar oluştururken, kentte yaşayan mülteciler de çadırda iftar yaptı. Ramazan ayının ilk iftar menüsünde çorba, pirinç pilavı, kavurma ve tulumba tatlısı yer aldı. Masalara belediye görevlileri tarafından konulan yemeklerin başında bekleyenler topun atılması ve ezanın okunmasıyla birlikte oruçlarını açtı. Ramazanın ilk gününde Sivas Valisi Davut Gül, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Sami Aydın ve bazı kurum müdürleri de vatandaşlarla iftar yaptı. Ramazan ayı boyunca iftar çadırı, bağış sistemi ile ihtiyaç sahiplerine yemek verecek.

Görüntü Dökümü:

-İftar çadırından görüntüler

-Sırada bekleyenler

-İlk iftarın açılması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

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CHP'li gençlerden İsrail'e tepki

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İzmir Gençlik Kolları, düzenledikleri basın açıklamasıyla, İsrail devletinin, ABD'nin İsrail'deki Başkonsolosluk binasını Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

CHP İzmir Gençlik Kolları üyesi yaklaşık 70 kişi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir araya gelerek, ABD'nin Tel Aviv'de bulunan Başkonsolosluk binasını Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilere yönelik İsrail askerlerinin gerçekleştirdiği katliamı protesto etti. "Katil İsrail, Filistin'den Defol", "Emperyalizm kaybedecek Filistin kazanacak" yazılı dövizler taşıyan grup, "Filistin'de düşene, dövüşene bin selam", "Kahrolsun ABD Emperyalizmi" sloganları attı. Basın açıklamasını okuyan CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı Ozan Uyan, Filistin davasına gönül vermiş gençler olarak böyle bir olay vesilesiyle bir araya gelmenin züntüsünü yaşadıklarını belirterek, "ABD'nin İsrail Başkonsolosluğu binasını Kudüs'e taşıması kararı, Ortadoğu'da yapılmış bir provakasyondur. Buna tepki gösteren insanlara saldıran İsrail hükümetini bütün insani duygularımızla kınıyoruz. Tepkimiz asla İsrail halkına değildir, bizim tepkimiz 2008 yılında İsrail'in hava saldırısında iki bacağını kaybetmesine rağmen Kudüs'ü savunmak için çıktığı meydanda yine İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden bir insana terörist diyen İsrail hükümetinedir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Pankart ve dövizlerden görüntü

Basın açıklamasının okunmasından görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,

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FETÖ sanığı Harput, eski bakanların tanık olarak dinlenmesini istedi

BURSA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, aralarında Bursa eski Valisi Şahabettin Harput'un da bulunduğu 14'ü tutuklu 60 sanığın yargılanmasına devam edildi. Yöneltilen suçlamaları bir kez daha reddeden Harput, Başbakan eski Yardımcısı Bülent Arınç ile Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Faruk Çelik'in tanık olarak dinlenmesini istedi. Harput'un bu talebini kabul etmeyen mahkeme, tutuklu sanıklardan Ayhan Kandıral ile Osman Üstünal'ın tahliyesine, tutuksuz sanıklardan Mehmet Kazangil'in ise Brezilya'ya yapması gereken seyahat için 100 bin TL kefalet karşılığında 10 günlüğüne yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verdi.

Bursa Cumhuriyet Savcılığınca aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da bulunduğu 14'ü tutuklu 60 sanığın Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamalarına devam edildi. Haklarında, 'Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' ve 'Terörizmin finansmanın önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istenilen sanıklar, yöneltilen suçlamaları bir kez daha reddetti. Duruşmaya, tutuklu bulunduğu Kandıra F Tipi Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Şahabettin Harput, Başbakan eski Yardımcısı Bülent Arınç ile Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Faruk Çelik'in bir sonraki duruşmada tanık olarak dinlenmesini istedi.

Yargılamayı, ileri bir tarihe erteleyen mahkeme heyeti, Şahabettin Harput'un, Bülent Arınç ile Faruk Çelik'in tanık olarak dinlenme talebini reddetti. Tutuklu sanıklardan Ayhan Kandıral ile Osman Üstünal'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakan mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı bulunan ve Brezilya'ya gitmesi gerektiğini belirten tutuksuz sanık Mehmet Kazangil'in, 100 bin TL kefalet karşılığında, 10 günlüğüne yurt dışına çıkmasını kararlaştırdı.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA,

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Diyarbakır'da iftar çadırlarına yoğun ilgi

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı nedeniyle kentin değişik noktalarında kurulan iftar çadırları yoğun ilgi gördü.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında vatandaşların iftar açmaları için, Şeyh Sait Meydanı, Ulu Cami, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi önü, Ben u Sen ve Bağlar Medine Caddesi olmak üzere 5 ayrı iftar çadırı kurdu. Ramazan ayının ilk gününde vatandaşlar, iftar açmak için Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu çadırlara yoğun ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediyesi'nce her gün, 5 ayrı çadırda, 6 bin kişiye hijyenik ortamda sıcak yemek dağıtımı yapılacağı öğrenildi Öte yandan Dicle Üniversitesi Hastanesi'nin bölge illerine de hitap etmesi sebebiyle günlük 500 kişiye de sahur vaktinde yemek ikram edileceği belirtildi.

ŞEYH SAİD MEYDANI'NDA KONSER ETKİNLİĞİ

Büyükşehir Belediyesi, Şeyh Said Meydanı'nda kurduğu iftar çadırının yanında kurulan dev sahnede iftar sonrı müzik etkinliği de düzenleyecek. Çeşitli sanatçıların seslendireceği tasavvuf, Türk Halk Müziği ve Kürtçe müzik etkinliği gecenin illerleyen saatlerine kadar sürecek.

Görüntü Dökümü:

-İftar çadırından görüntü

-Sırada bekleyenler

-Yemek dağıtımı

-Meydana kurulan sahne

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR,

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