Dha Yurt Bülteni 10

1 - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, bakan olduktan sonra ilk kez İzmir'de (3)

SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de, bakanlığıyla ilgili sektör temsilcileriyle Kaya Termal Otel'de bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Pakdemirli, "Türkiye artık başkanlık sistemiyle yönetiliyor ve eskisi gibi ayaklarımızda ellerimizde prangalar yok. Çiçeği burnunda bakan olarak söylüyorum, çok şey fark etti. Bürokrasimiz azalacak. Çok daha hızlı olacağız. Yeni sisteme en çabuk bakanlık bürokratları alışacak" dedi.

İzmir'in önemli bir ihracat kenti olduğunu da söyleyen Bekir Pakdemirli, "Daha fazla gelir getirmemiz lazım. Toprağı olmayan ülkeler bile bizden daha fazla iş yapıyorlar. Konya kadar toprağı olan bir ülke bile Türkiye kadar milli gelir elde ediyor. Bizim de daha iyi gelir elde etmemiz lazım. Kamuya da özel sektör mantığını getirmek için özel sektörden personel alımı da olacak. Kamu daha hızlı ve daha efektif olacak. Bakanın 15 tane danışmanı olacak ama bakanla gelip bakanla gidecek" diye konuştu.

Bakan Bekir Pakdemirli konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çalışma prensimiz; zoru hemen başaracağız olacak. Böyle iddialı olmak zorundayız. Üreticiyi ne olursa olsun ezdirmemenin yolunu bulmamız lazım. Sorunları birer birer ele alıp çözmeye başlayacağız, beni her yerde göreceksiniz. Her yerde ben mutlaka sizlerle beraber olacağım. Yeni sistemde çok daha iyilerini yapmak zorundayız. Yapmaz isek millete, üreticiye, tüketiciye karşı sorumluluklarımız var. Bunları süpekülasyonlardan uzak tutmamız lazım. Tarım ihtisas bölgeleri konuşuluyor, tekrar tekrar bunların üzerinde durmamız lazım. Hemen talimat vereyim bürokratlarıma, tarım ihtisas bölgeleri için çalışalım, farklı gelir imkanlarını bulmamız lazım. En önemlisi köylerde yaşayan insanlarımız. En önemli bilgiler sizlerden gelecek."

Bakan Bekir Pakdemirli'nin konuşmasından sonra toplantı basına kapatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Konuşmadan görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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2 - Karabük'te off-road heyecanı

SAFRANBOLU(Karabük), - TÜRKİYE Trial Şampiyonası 2'nci ayak yarışları, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde başladı.

Karabük Off-Road Kulübü'nce düzenlenen şampiyonanın 2'nci ayağı Karabük-Kastamonu yolu üzerindeki Karıt Köyü mevkiindeki yamaç ve tepelerden oluşan 750 metrelik parkurda gerçekleştiriliyor. Şampiyonaya 10 pilot 5 arazi aracıyla katıldı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay'ın startını verdiği şampiyonada pilotlar mücadele etti. 10 kapıdan oluşan kayalık ve dik yamaçlarda pilotların zorlu mücadelesi heyecanla izlendi. Parkurda zorlanan araçlardan bazıları, takımdaki diğer araca bağlanan halatla çekildi. Araçlar parkurdan çıkamadığında ise devreye iş makineleri girdi. Takımlar, parkuru en kısa sürede bitirerek derece elde etmeye çalıştı. Yardımlaşma ve off-road ruhunun ön planda tutulduğu yarışlar yarın tamamlanacak.

KARDOFF Başkanı Ahmet Demir, "Etabın geçilemeyeceği konusunda iddialıyız ve aynı iddiada devam ediyoruz. Bununla ilgili esprilerde devam etmekte. Havanın çok sıcak olması yarışmacılar için zorlu bir durum. Bunun haricinde her şey tamam. Etabımız güzel, her şey güzel." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yarışlar

-Pilotların koşturması

-Ahmet Demir'in açıklaması

Dosya adı: krbyaris Süre: (05.19) Boyutu: (590 MB.)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),

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3 - Otomobil takla attı: 1 ölü, 6 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde takla atan otomobildeki Zeynep Alabacak (61) öldü, 2'si çocuk, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Salıuşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Pazarcık'tan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde giden Sibel Alabacak (26) yönetimindeki 06 EU 5368 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada, Zeynep Alabacak olay yerinde hayatını kaybederken, Sibel Alabacak, Hasan Alabacak (29), Zeynep Alabacak (5), Büşra Alabacak (2), Emine Ulama (57) ve Hüsne Caner (63) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kahramanmaraş'taki çeşitli hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

Zeynep Alabacak'ın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yapan araç

Kaza yerinden detay

(KJ: Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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4 - Valinin makam aracı şehit polisin çocuğu için sünnet arabası oldu

Eyüp KELEBEK/ ESKİŞEHİR,- ESKİŞEHİR Valisi Özdemir Çakacak'ın makam aracı, şehit polis memuru Olgun Kurbanoğlu'nun oğlu Mehmet Akif Kurbanoğlu'na (9) sünnet arabası olarak tahsis edildi.

Iğdır'da 1 Eylül 2015 tarihinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Olgun Kurbanoğlu'nun çocuklarından Mehmet Akif Kurbanoğlu için Eskişehir'de sünnet töreni düzenlendi. Vali Özdemir Çakacak, makam aracını Mehmet Akif Kurbanoğlu'na tahsis etti. Şirintepe Mahallesi'ndeki evlerinin önüne gelen makam aracı balonlarla süslenerek sünnet arabasına dönüştürüldü. Eskişehir Yarbay Mehmet Yaşar Gülle İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi olan Mehmet Akif Kurbanoğlu valinin makam aracına bindi. Mehmet Akif Kurbanoğlu, "Vali beye çok teşekkür ederim arabasını yollamış. Çok mutluyum, havalı hissediyorum kendimi" dedi.

Şehidin eşi 3 çocuk annesi Asuman Kurbanoğlu da, "duygularım çok yoğun, mutluyum, gururluyum, hüzünlüyüm. Çok yoğun duygular yaşıyorum ama tabi gururumuz ayrı, mutluluğumuz ayrı hepsi güzel. Vali bey arabasını tahsis etti. Başta vali bey, gelecek olan konuklarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Motosikletli polislerin eskortluk yaptığı Mehmet Akif Kurbanoğlu, makam aracıyla kente tur atıktan sonra düğünün yapılacağı Eskişehir Polis Evi'ne götürüldü.

Polis Evi bahçesinde yapılan sünnet düğününe BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ak Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, CHP milletvekili Utku Çakırözer, MHP milletvekili Metin Nurullah Sazak, Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ile çok sayıda davetli katıldı.

(Görüntü dökümü:

-Sünnet arabasana dönüştürülen valilik makam aracının,

-Şehidin eşi Asuman Kurbanoğlu'nun konuşması,

-Şehidin sünnet olan çocuğu Mehmet Akif Kurbanoğlu'nun kısa komuşması,

-Sünnet arabasını görüntüsü,

-Sünet arabasının polis eskortu eşliğinde geçişinden çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR/ DHA

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5 - Köprü korkuluklarına asılı bulundu

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, 54 yaşındaki Serhat A. (Akgül), dere kenarındaki korkuluklara iple asılı halde ölü bulundu.

Bugün saat 07.00 sıralarında, Fethiye Cami Mahallesi, Feray Özdemir Caddesi'ndeki Mut Deresi kenarındaki korkuluklara asılı bir erkek cesedi olduğunu farkeden Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü işçileri, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin, yaptığı incelemede cesedin, 54 yaşındaki Serhat A.'ya ait olduğunu belirledi. Serhat A.'nın cesedi savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından, kesin ölüm nedenin tesiti için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, Serhat A.'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Korkuluklara asılı bulunan Serhat A.'nın (Akgül) opağı

-Olay yerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

(KJ Haber-Kamera: Sedat ÜNAL/ FETHİYE (Muğla),

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6 - Su alan akaryakıt tankerinin kaptanı yardım çağrısı yaptı (2)

TANKERE DOLAN SU TALİYE EDİLMEYE BAŞLANDI

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, makine dairesindeki arıza nedeniyle su almaya başlayan 'T.Caroline' isimli akaryakıt tankerine ilk yardım ulaştı. İzmir'in Aliağa ilçesinden gelen ilk römorkör tankere yanaşarak dolan suyun tahliyesine başladı. Ayrıca, tankerin ana kumandasına elektrik takviyesi de yapıldı. Yetkililer tankerin batma riskinin ortadan kalktığını bildirdi. Aliağa'dan yola çıkan ikinci römorkör geldikten sonra, tankerden su tahliyesi sürdürülerek, yedeklenip, Aliağa'ya götürüleceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Tankerin görüntüsü

(KJ Haber-Kamera: Latif SANSÜR/ KUŞADASI (Aydın),