DHA YURT BÜLTENİ - 1

20.12.2019 08:31 | Son Güncelleme: 20.12.2019 08:31

SUR BELEDİYE BAŞKANI HDP'Lİ BULUTTEKİN İLE 2 MECLİS ÜYESİNE TERÖR GÖZALTISI

Diyarbakır'ın merkez Sur Belediye Başkanı HDP'li Filiz Buluttekin ile 2 meclis üyesi, haklarındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında polis, Sur Belediye Başkanı HDP'li Filiz Buluttekin ile 2 meclis üyesinin evinde sabah saatlerinde arama yaptı. Yapılan aramanın ardından Buluttekin ile meclis üyeleri gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber: DİYARBAKIR,

İZMİR MERKEZLİ 33 İLDE FETÖ OPERASYONU: 52 GÖZALTI İzmir merkezli 33 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralele Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda, ardışık aramalardan tespit edilen 52 asker gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri bu sabah FETÖ'ye yönelik operasyon başlattı. TSK'nin kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında 21'i emekli ya da ihraç edilen, 3'ü muvazzaf 24 albay, 3'ü muvazzaf, 4'ü emekli ya da ihraç edilen 7 yarbay, 10'u muvazzaf, 5'i ihraç ya da istifa etmiş 15 Binbaşı, 22'si muvazzaf, 13'ü emekli, ihraç ya da sözleşmesi feshedilen 35 yüzbaşı, 6 Üsteğmen, 1 Teğmen olmak üzere 88 şüpheli için arama kararı çıkartıldı. İzmir merkezli 33 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda 52 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin büfe ya da kontörlü sabit hatlardan ardışık arama sonucu tespit edildikleri öğrenildi.Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, operasyon kapsamında 36 kişinin daha arandığı belirtildi.

İZMİR, - ========================

BURSA'DA KAÇAK KAZI YAPAN 15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

BURSA'nın İznik ilçesinde jandarma ekipleri, mağaralarda kaçak kazı yaparak define aradıkları öğrenilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.İznik, Mahmudiye Köyünde 35 metre derinlikteki bir mağarada kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Bölgeyi ablukaya alan ekiplerin yaptığı incelemede define bulmak için kaçak kazı yapan 15 kişi kimlikleriyle birlikte tespit edildi. Çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 defineci yakalandı. Karakolda işlemleri tamamlanan 15 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edilecek.

Haber: İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA,===================================

ÇORUM'DA GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE 14 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

ÇORUM'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 14 öğrenci tedavi altına alındı. Çorum Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencileri Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla evlerinden getirdikleri yiyecekleri okulda yedi. Öğrencilerden bazıları mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayeti çekmeye başladı. Okul öğretmen ve idarecileri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Okula gelen ekipler, 7'si kız, 14 öğrenciyi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Öğrencilerin tedavilerinin sürdüğü, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ ÇORUM,====================================

ADANA'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI ADANA'nın Kozan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.Kaza, gece saatlerinde Kozan Karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Alptuğ Açıkgöz (29) yönetimindeki 01 ABV 538 plakalı otomobil ile Abdurrahman Öztekin (28) yönetimindeki 01EAE88 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücülerden Öztekin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan diğer otomobilin sürücüsü Açıkgöz ve araçlarda bulunan Ömer Akın (43), Ebubekir Orhan (37), Mahmut Orhan (13) ve Mazlum Bilek (23), ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öztekin'in cansız bedeni ise Cumhuriyet Savcısı ve jandarmanın yaptığı incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı.

Haber: Ali GÖKDAL/ KOZAN(Adana),==================================

EŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLEN UZMAN ÇAVUŞ: İSTEM DIŞI OLDU

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde eşi Müberra Kuzdan'ı (24) tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen uzman çavuş Gökhan Kuzdan (27) hakim karşısına çıktı. Kuzdan, "Tetiğe yanlışlıkla bastım, istem dışı oldu" diyerek kendini savunurken, duruşma sonunda taraflar arasında kavga çıktı. Kavgada 1 kişi gözaltına alındı.Olay, 8 Temmuz'da Elbistan'ın Söğütlü Mahallesi'nde, meydana geldi. Müberra Kuzdan'ın otomobil içinde kucağında o zaman 3 aylık olan Asena ile otururken eşinin tabancasından çıkan kurşunla başından vurularak öldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonunda Gökhan Kuzdan hakkında eşe karşı 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaşırmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.Jandarma ve savcılıktaki sorgusunda "kazara oldu" diyen ancak yüzünden alınan svaplarda atış artığı tespit edilen tutuklu Gökhan Kuzdan, dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı'nın da müdahil olduğu davanın ilk duruşmasına Gökhan Kuzdan ile tarafların avukatları ile Müberra ve Gökhan Kuzdan'ın aileleri ve yakınları katıldı.

MAHKEME BAŞKANINDAN SANIĞA: SEN DALGA MI GEÇİYORSUN?Duruşmada ilk olarak sanık Gökhan Kuzdan'ın sorgusu yapıldı. Mesleği ve aldığı maaş gibi sorulara cevap veren Kuzdan, mahkeme başkanı olay gününü sorunca "Susma hakkımı kullanmak istiyorum" dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Sen dalga mı geçiyorsun? Burada susma hakkını kullanamazsın. Jandarmada, savcılıkta susma hakkını kullanırsın ama burada sorulan sorulara cevap vermek zorundasın. Öyle bir dünya yok" dedi.

'EL ALIŞKANLIĞIM VAR'Daha sonra Gökhan Kuzdan "Araçta eşim ve 2 çocuğum vardı. Silah belimi rahatsız ettiği için aracın üzerine koymak istedim, eğik vaziyetteyken silah patladı. Düğünde uygun bir ortamda ateş etmeyi düşündüğüm için silahın emniyeti açıktı" dedi.Mahkeme başkanının silahı çıkarırken parmağın tetikte olmaması gerektiğini, namluyu herhangi birine değil, kör noktaya doğrultacağını her asker ve polisin çok iyi bildiğini hatırlatıp tetiğe de belli bir kuvvet uygulanmadığı sürece silahın ateş almayacağını belirtmesi üzerine Gökhan kuzdan kendisini şöyle savundu: "Silahın emniyette olup olmadığını o an unuttum. Silahın patlayabileceğini biliyordum ama el alışkanlığım var benim. Tetiğe yanlışlıkla bastım, istem dışı oldu. Olaydan sonra ne yaptığımı hatırlamıyorum. Eğer yaptığımın farkında olsam ona göre hareket ederdim" dedi.

MÜBERRA'NIN 2 YIL ÖNCEKİ İFADESİ OKUNDUDuruşmada, Gökhan Kuzdan'ın eşi Müberra Kuzdan'ı darbetmesinden dolayı Gaziantep 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce ceza almasına neden olan olayda genç kadının verdiği ifade de okundu. Müberra Kuzdan'ın ifadesinde, "Eşim beni sürekli dövüyor. Küçük çocuğumu bile dövüyor. Sürekli beni öldürmekle tehdit ediyor" dediği belirtildi.

ANNE GÜRSANLI: BU YIRTMAK İSTİYOR, İDAMINI İSTİYORUMDuruşmanın devamında tanıkların ifadesi alındı. Müberra Kuzdan'ın annesi Vildan Gürsanlı, damadının kızına sürekli şiddet uyguladığını öne sürdü. Boşanmak için eve geldiğinde vücudunda morluklar olduğunu belirten Gürsanlı, "Düğüne giderken o zaman 3.5 yaşında olan Aylin'in aklı yettiği için yanlarına almadılar. Bu yırtmak istiyor. Ben bunun idamını istiyorum" dedi.

AVUKAT ŞAHİN: YÜZÜNDE ATIŞ ARTIĞI OLMASI, HEDEF ALIP ATEŞ ETTİĞİNİ GÖSTERİRDiğer tanıkların da dinlenmesinin ardından söz alan ailenin avukat Hayri Şahin, Müberra Kuzdan ile Gökhan Kuzdan arsındaki birlikteliğin evlilikten çok işkence olduğunu, genç kadının sanık tarafından sürekli dövülüp hakarete maruz kaldığının sübuta erdiğini belirterek, "Ayrıca dosyadaki yer alan 17 Temmuz tarihli rapor çok önemlidir. Sanığın ellerinden ve yüzünden alınan svaplarda, ellerinde ve yüzünde atış artığı çıkmıştır. Silah kullandığı için ellerinde atış atığı olması normal ama yüzünde çıkması hedef alarak ateş ettiğini göstermektedir. Baş bölgesine ateş edebilmesi için eğilmesi şarttır. Ayrıca, otopsi raporunda da merhumun sağ kulak arkasından yaralandığı görülmektedir. Bu da merhumun namluyu görünce refleksle yüzünü sol tarafa çevirdiğini göstermektedir" dedi.

TARAFLAR KAVGA ETTİ: 1 GÖZALTIMahkeme heyeti, Gökhan Kuzdan'ın tutukluluk haline karar verip duruşmayı erteledi. Duruşma sonunda Müberra Kuzdan ile Gökhan Kuzdan'ın yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine polis, kabalığa biber gazıyla müdahale edip tarafları ayırdı. Olayda bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,============================================

NAZAN CAN, ÖLDÜRÜLMESEYDİ ALİAĞA'YA GİDECEKTİ BALIKESİR'in Edremit ilçesinde evinde tabancayla kalbinden vurulan Nazan Can'ın (35) cenazesi, toprağa verildi. Nazan Can'ın olay günü eşyalarını topladığı, sabah da birlikte yaşadığı Mehmet B.'yi (46) terk edip, İzmir'in Aliağa ilçesine gideceği iddia edildi. Gözaltına alınan Mehmet B. (46) ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.?Olay, salı günü saat 22.30 sıralarında Edremit ilçesinde meydana geldi. Nazan Can, 2 yıldır birlikte yaşadığı Mehmet B.'nin evinde kalbinden vurularak hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası Mehmet B., polisi arayarak, ihbarda bulundu. Gözaltına alınan Mehmet B., olay anında elinden yaralandığı için hastaneye götürüldü.Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından Nazan Can'ın cenazesi, dün Edremit'e getirildi. Edremit Darsofa Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Can'ın cenazesi, Havran Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ALİAĞA'YA GİDECEKMİŞAliağa'da yaşayan yakını Hanife Duyan, öldürüldüğü gün Nazan Can ile konuştuğunu söyledi. Nazan Can'ın canının çok sıkkın olduğunu ve Edremit'ten ayrılmak istediğini anlatan Duyan, kendisinden İzmir'in Aliağa ilçesinde iş ayarlamasını istediğini de söyledi. Duyan, "Pazar günü beni aradı ve Aliağa'ya gelmek istediğini söyledi. Ben de gelebileceğini söyledim. Salı günü kendisini aradım ve nasıl olduğunu, ne yaptığını ve gelip gelmeyeceğini sordum. Bir gece daha kalıp, Çarşamba günü doktora gidip, sonrasında ise geleceğini belirtti. Eşyalarını, bavulunu hazırladığını da söyledi. Vurulmadan önce saat 05.39'da benimle kendisi görüştü. Yaşadığı sıkıntılardan tam olarak bahsetmedi ve 'Telefonda konuşulacak şeyler değil. Gelince anlatacağım, hiç iyi değilim' dedi. Hatta 'Bana göre iş var mı?' diye sordu ben de kendisine, 'Bunca insana iş varsa, sana da vardır' dedim. O bana gelecekken, ben onun cenazesine geldim" diye konuştu.

EVE ÇAĞIRDIĞI İDDİA EDİLDİMehmet B.'nin, olay günü bir arkadaşına misafirliğe gittiği belirtilen Nazan Can'ı, anahtarı vermesi için eve çağırdığı öne sürüldü.Balıkesir'deki tedavisi tamamlanarak Edremit'e getirilen Mehmet B., emniyetteki işlemlerinin Edremit Adliyesi'ne sevk edildi.

TUTUKLANDIBalıkesir'in Edremit ilçesinde, evinde tüfekle kalbinden vurularak öldürülen Nazan Can'ın (35) katil zarlısı Mehmet B. (46), işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Mahkemeye sevk edilen Mehmet B. (46), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/ EDREMİT(Balıkesir),=========================================

POLİS MEMURU ERKEK ARKADAŞINI ÖLDÜREN KADIN İNTİHAR ETTİ İZMİR'in Çiğli ilçesinde Sibel Y., polis memuru olan erkek arkadaşı Fatih Y.'yi tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.Olay, dün akşam saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesi 8790/5 sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Fatih Y.'nin göreve gelmemesi üzerine endişelenen mesai arkadaşları, telefona da cevap vermemesi şüphelendi. Yapılan araştırmanın ardından meslektaşları polis Fatih Y.'nin kız arkadaşı Sibel Y.'nin evine gitti. Zile basmalarına rağmen cevap alamayan polisler, kapıyı çağrılan çilingir yardımıyla açtı. İçeri giren polisler korkunç manzara ile karşılaştı. Fatih Y. ile Sibel Y.'yi kanlar içinde yerde yatarken bulan polisler, sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde polis ile kız ardaşının yaşamını yitirdiğini belirledi. layla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu adreste Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin evde ve cesetlerin bulunduğu alanda yaptıkları ilk incelemede, Sibel Y.'nin tabancayla polis memuru Fatih Y.'yi öldürdükten sonra intihar ettiğini tespit edildi. Ayrıca silahın da Sibel Y.'nin yakınında bulunduğu öne sürüldü.İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine gelerek bilgi aldı. Fatih Y. ve Sibel Y.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Haber-Kamera: Tolga TAHÇI/ İZMİR,==================================

MİNİK HELİN, 4'ÜNCÜ KATTAN DÜŞÜP, HAYATINI KAYBETTİ

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 2 yaşındaki Helin Uztemur, dayandığı sinekliğin yuvasından çıkması sonucu, apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybetti.Önceki gün saat 16.00 sıralarında, 6005 sokaktaki bir apartmanın 4'üncü katında, iddiaya göre anne Nadide Uztemur'un, büyük çocuğunun tuvalet ihtiyacını görmesi için ona yardım ettiği sırada, 2 yaşındaki Helin Uztemur, pencerenin sinekliğine dayandı. Minik Uztemur, sinekliğin yuvasından çıkması sonucu boşluğa düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hemen aşağı koşan anne Uztemur, kanlar içindeki çocuğunu görünce büyük korku yaşadı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, minik Helin'e önce kalp masajı yaptı, ardından da ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kalırdı. Burada tedaviye alınan Uztemur, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,================================

AİLESİNE KINA BIRAKIP, POMPALI TÜFEKLE İNTİHAR ETTİ ANTALYA'da ailesiyle yaşadığı sorunlar yüzünden bunalıma giren Enver Ö. (56), pompalı tüfekle yaşamına son verdi. Enver Ö.'nün, ailesine, 'Sizi öldürmeyi düşündüm. Ancak kanınızla elimi kirletmek istemedim. Size kına bırakıyorum' yazılı mektup bıraktığı ortaya çıktı.Olay, dün saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Alçı ve boya işleri yapan Enver Ö.'den 6 gündür haber alamayan mesai arkadaşı, evine gidip kapıyı çaldı. Enver Ö.'nün arkadaşı, kapının açılmaması üzerine durumu polise bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ve polis ekipleri, itfaiye ekibinin yardımıyla kapıyı açıp eve girdi. Ekipler, oturma odasındaki çekyatın üzerinde Enver Ö.'nün cansız bedenini buldu. Yapılan incelemede, Enver Ö.'nün pompalı tüfekle yaşamına son verdiği belirlendi.Polis, Enver Ö.'nün intiharından önce bıraktığı mektuba ise el koydu. Enver Ö.'nün ailesine yazdığı mektupta, 'Sizi öldürmeyi düşündüm. Ancak kanınızla elimi kirletmek istemedim. Size kına bırakıyorum' ifadelerine yer verdiği öğrenildi. Mektubun üzerindeki poşette ise bir miktar kına olduğu görüldü. Enver Ö.'nün cesedi, Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Evden dış planSilahtan görüntüCesedin çıkarılmasıPolisten görüntüOlay yerinden detayKınanın fotoğrafı

Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI- Emrah GÜL/ ANTALYA,=========================================

İNŞAAT İŞÇİSİ EVİNDE KENDİSİNİ İPLE TAVANA ASTI

SİVAS'ta inşaat işçisi İlyas D. (25), yalnız yaşadığı evinde kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi.Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Ferhatbostan Mahallesi Sait Paşa Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Evde yalnız yaşayan inşaat işçisi İlyas D.'den bir süre haber alamayan yakınları, meraklanıp, durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri, zili çaldı ancak açan olmayınca çilingir yardmıyla eve girdi. Polis, İlyas D.'yi iple tavana asılı halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan incelemede İlyas D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından İlyas D.'nin cesedi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT - Rahmi MEYVECİ/ SİVAS,=====================================

BETON MİKSERİ İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETLİ CANINDAN OLDU

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, kontrolsüz şekilde anayola çıkan motosikletin kasksız sürücüsü Bekin Ögel (55), bir beton mikserinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Jandarma, beton mikserinin şoförü Ömer Haydan'ı (58) gözaltına aldı.Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Aydın-Denizli Karayolu Karacasu-Kuyucak yol ayrımında meydana geldi. Aydın'dan Denizli yönüne giden Ömer Haydan'ın kullandığı 20 AHJ 59 plakalı beton mikseri, kontrolsüz şekilde anayola çıkan Bekir Ögel yönetimindeki 09 ABV 846 plakalı motosiklete çarpıştı. Beton mikserinin altına alıp, sürüklediği kasksız motosiklet sürücüsü Ögel, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine, jandarma, trafik polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekilerinin yaptığı kontrolde de Ögel'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemlerenin ardından Ögel'in cesedi, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Morgu'na gönderildi.Soruşturma başlatan jandarma, kazanın ardından beton mikserinin şoförü Ömer Haydan'ı gözaltına aldı.

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ KARACASU(Aydın), =======================================

GÖĞSÜNE SAPLANAN TAHTA PARÇASIYLA HASTANEYE KALDIRILDI BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında, ahşap kesme makinesinden fırlayan tahta parçası, fabrika işçisi Fahrettin Süleymanoğlu'nun (51) göğsüne saplandı. Tahta parçasıyla hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Süleymanoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ahşap kesme makinesinden fırlayan 1 metrelik tahta parçası, fabrikada çalışan işçi Fahrettin Süleymanoğlu'nun göğsüne saplandı. Durumu fark eden diğer çalışanlar hemen 112 Acil'i aradı. Gelen sağlık ekibi, Süleymanoğlu'nu göğsüne saplanan tahta parçasıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tahta parçası, ameliyatla çıkarılırken, Süleymanoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),================================

LİSELİ GENÇ, KIZ ARKADAŞ TARTIŞMASINDA KURUSIKI TABANCAYLA YARALANDI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, lise öğrencisi Muhammet Zeki B. (16), kız arkadaş meselesi nedeniyle husumetli olduğu Emre A. (18) tarafından çıkan tartışmada kurusıkı tabancayla vurularak yaralandı. Olay, dün öğlen saatlerinde, İnegöl'ün Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Okuldan çıkıp, evine giden lise öğrencisi Muhammet Zeki B., daha önce kız arkadaş meselesinden tartıştığı Emre A. ile karşılaştı. İkili arasında yine tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra büyüyerek kavgaya dönüşünce, Emre A. kurusıkı tabancayla, Muhammed Zeki B.'ye, yakın mesafeden 6 el ateş etti. Vücuduna mermi isabet eden Muhammet Zeki B., yaralanırken, Emre A. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vücudunda yanıklar oluşan Muhammet Zeki B. sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Jandarma ekiplerince başlatılan çalışmayla Emre A., kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ BURSA, ====================================

OTOMOBİLİN YAYALARA ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, otomobil yolun karşısına geçmek isteyen iki kadına çarptı. Kazada iki kadın ile otomobilde bulunan bir kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, dün öğle saatlerinde Ereğli-Devrek Karayolu Profesör Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Burçin A.(35) yönetimindeki 67 TF 813 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Nurcan Akkurt(64) ile Fatma Saraç'a(65) çarptı. Kazada, Akkurt ve Saraç ile araçta bulunan Murat Kaşmar(20) yaralandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Akkurt ve Saraç'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDIKaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin yolun karşısına geçmek isteyen kadınlara çarptığı ve kadınlardan bir tanesinin otomobilin üzerinden yere düşerek sürüklendiği görülüyor. Polis, otomobil sürücüsü Burçin A.'yı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/ EREĞLİ(Zonguldak),===================================

DİREKSİYON BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİREN SÜRÜCÜYÜ POLİS KURTARDI

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken rahatsızlanan sürücü, yardım istediği polis memuru tarafından hastaneye yetiştirildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen sürücünün müdahaleyle yaşama döndürüldüğü olay anı kameraya yansıdı.Gazipaşa merkez Cumhuriyet Mahallesi'ndeki D-400 karayolunda 20 Nisan günü meydana gelen olayda, Birol Arıkan (45) sanayiye gitmek için 07 UY 868 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Seyir halindeyken rahatsızlanan Birol Arıkan, o sırada karayolu üzerinde uygulama yapan Gazipaşa Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerini fark etti. Aracını durduran Birol Arıkan, kalbini tutarak görevli polis memurlarına nefes alamadığını söyleyerek, hastaneye götürmelerini istedi. Bunun üzerine bir polis memuru Birol Arıkan'ı sürücü koltuğundan alıp, yolcu koltuğuna oturttu ve Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne doğru yola çıktı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan Birol Arıkan'ın kalbi durdu. Doktorların müdahalesi sonrası hayata döndürülen Birol Arıkan tedavisi sonrası sağlığına kavuştu.Olay anı bir güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Görüntülerde uygulama noktasında otomobilini durduran Birol Arıkan'ın durumunu fark eden polis memurunun kendisini yolcu koltuğuna oturtup, otomobille hastaneye götürdüğü anlar yer aldı.

Haber: Yücel BULUT/ GAZİPAŞA(Antalya),======================================

OTOMOBİL ARKASINDA SÜRÜKLENEN KÖPEK, TEDAVİYE ALINDI

MERSİN'de, otomobilin arka tamponuna bağlanıp sürüklenerek götürülürken cep telefonuyla görüntülenen köpek, tedaviye alındı.Olay, Tarsus ilçesine bağlı Kırıklarsırtı Mahallesi Yüzbaşı Yaşar Caddesi üzerinde meydana geldi. U.K. yönetimindeki 33 NC 006 plakalı otomobilin arka tamponuna bağlanan köpeğin sürüklenerek götürülmesi, cep telefonu ile kayda alındı. Kilometrelerce araç arkasında sürüklenen köpeğin yorgunluktan bitkin düştüğü görüntüler büyük tepki çekti. Kimlik tespit edilmesinin ardından polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan U.K.'ye 6 bin 572 TL para cezası kesildi. U.K.'nin, aracın arkasına bağlayıp sürüklediği köpek, Tarsus Hayvan Barınağı'nda tedaviye alındı.Hayvan Barınağı'nın sorumlu veteriner hekimi Mehmet Demir, köpeğin durumunun gayet iyi olduğunu belirtirken, "Pati altlarında sürtmeye bağlı olarak hafif zedelenmeler şekillenmişti. Antibiyotik tedavisine başlandı. 5 gün boyunca antibiyotik tedavisi yapılacak, ondan sonra genel durumu gözetimimiz altında devam edecek" dedi. Barınak sorumlusu Esra Bişi ise, "Dün yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüz bir daha böyle üzücü bir olayın yaşanmamasını diliyoruz. Bütün vatandaşlardan hayvanların yaşam haklarına saygı duymalarını bekliyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS(Mersin),==================================

SERVİS OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI

AYDIN'ın Efeler İlçesinde bir fabrikadan işçi servis otobüsü elektrik aksamından çıkan arıza nedeniyle yandı. Sürücü son anda kendini aşağıya attı.Olay, dün saat 16;30 sıralarında İstasyon Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ercan Çömlek idaresindeki 09 P 0129 plakalı servis seyir halindeyken bir anda elektrik aksamından oluşan arıza nedeniyle yanmaya başladı. Otobüsten duman ve alevlerin çıktığını gören sürücü otobüsten kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Otobüsün yandığını gören çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. Alevleri gören vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,=====================================

TÜRK METAL SENDİKASI'NDAN 'TOPLU SÖZLEŞME' EYLEMİ

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Türk Metal Sendikası (TMS) üyeleri, toplu sözleşme görüşlerinin anlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine eylem yaptı. Türk Metal Sendikası Çerkezköy Şube Başkanı Murat Koçak, "Üyelerimizin hayır dediği hiçbir şeyi kabul etmeyeceğiz" dedi.Türk Metal Sendikası, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'na (MESS) bağlı Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerindeki bulunan iş yerlerinde toplu sözleşme görüşmelerinde istenilen sonucun çıkmaması üzerine Çerkezköy Cumhuriyet Meydanı'nda eylem yaptı. İşçilerin katıldığı eylemde konuşan Türk-İş Tekirdağ İl Temsilcisi ve Türk Metal Sendikası Çerkezköy Şube Başkanı Murat Koçak, MESS ile aralarındaki toplu iş sözleşmesi müzakerelerinin 7 Ekim'de başladığını belirterek, tüm iyi niyetlerine karşın uzlaşamadıklarını söyledi. Koçak, şöyle konuştu: "Müzakerelerin 5'inci oturumunda uyuşmazlık zaptı tuttuk ve masadan kalktık. Oysa biz, Türk Metal olarak, gerçekten de üzerinde uzlaşılabilecek bir taslak vermiş, masaya da uzlaşmak için oturmuştuk. Ancak muhatabımızdan aynı yaklaşımı göremedik. Biz, yeni hakları konuşalım derken, onlar, kazanılmış haklarımıza göz diktiler. Biz, çağdaş çalışma koşulları derken, onlar, esnek çalışma, denkleştirme gibi çağdışı uygulamaları dayattılar. Biz, alın terimizin karşılığı deyince de, onlar, size enflasyon kadar zam yeter dediler. Bu bizim için sözüm bittiği yerdi. Tutanağı tuttuk, masadan kalktık. İşte ondan sonra, Türk Metal'in örgütlü olduğu fabrikalardan sesler yükseldi. O sesler, hakkını arayan işçinin, alın terinin karşılığını isteyen emekçinin, enflasyon dayatmasına hayır diyen Türk Metal'cinin sesidir. Buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Türk Metal olarak, üyemizin hayır dediği hiçbir şeyi kabul etmeyeceğiz. Tamam, diyene kadar mücadele edeceğiz. Tamam diyene kadar direneceğiz."

'ZOR GÜNLER SİZİN İÇİN GEÇİCİDİR AMA BİZİM İÇİN SÜREKLİDİR'İşverenlerin zor günlerden geçtiğini de belirten Koçak, "Zor günler sizin için geçicidir ama bizim için süreklidir. İşçinin, emekçinin her günü zordur, güçlük içindedir. İşçi her daim krizdedir. Sizin krizinin geçici, bizimki süreklidir. Ama biliyoruz ki; bu bizim kaderimiz değildir. Bakın, 2 yıl önce yüzyılın sözleşmesini imzalayınca, hepimizin yüzü güldü. Fabrikalarda tek bir olay, tek bir sıkıntı, tek bir protesto olmadı. Çarklar döndü, bacalar tüttü. Bütün Türkiye'nin yüzü güldü. İşte onun için çaresiz değiliz diyoruz. Çünkü çare biziz; çare iyi bir sözleşmedir. Üyemizin taslağını hayata geçirmektir. Bunun için yola çıktık. Bunun için yemin ettik. Zafere ulaşmadan dönmeyeceğiz" dedi.

'SÜRECİN KRİTİK AŞAMASINA GİRİYORUZ'24 Aralık günü genişletilmiş temsilciler meclisinin Ankara'da toplanacağını kaydeden Koçak, "Sürecin kritik bir aşamasına giriyoruz. Bundan sonra hangi yolu izleyeceğimize, yine sizlerle birlikte karar vereceğiz. Bunun için 24 Aralık'ta genişletilmiş temsilciler meclisimizi topluyoruz. Ankara'daki bu toplantıya, MESS kapsamındaki bütün temsilcilerimiz katılacak. Bundan sonra izleyeceğimiz yol haritamıza orada karar vereceğiz. Harekat planımızı orada belirleyeceğiz. Ancak şimdiden hazır olun. Eyleme, direnişe hazır olun. Birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi, Türk Metal'in gücünü göstermeye hazır olun. Bizim başka bir güce ihtiyacımız yok" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------İşçilerin alana gelmesi-Yakılan meşaleler-Alanda toplanan işçiler-Murat Koçak konuşması -Günay Özden'in konuşması -DetaylarHaber-Kamera: Şaban KARDEŞ - Onur KAYA/ ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),================================================

ESKİŞEHİR'DE İŞÇİLERDEN 'TOPLU SÖZLEŞME' EYLEMİ

ESKİŞEHİR'de, sendika üyesi işçiler, çalıştıkları fabrikalarda toplu sözleşme konusunda uzlaşma sağlanamayınca Ulus Anıtı'nda bir araya gelip, eylem yaptı.Eskişehir'de, Türk Metal Sendikası'na bağlı çoğunluğu beyaz eşya ve otomobil fabrikalarında çalışan işçiler 7 Aralık'ta başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanmaması üzerinde Ulus Anıtı önünde bir araya gelerek eylem yaptı. Fabrikaları protesto eden işçiler ellerinde Türk bayraklarıyla katıldıkları eylemde toplu sözleşme konusunda uzlaşma sağlanana kadar protestolarını sürdüreceklerini ifade etti.Toplanan yaklaşık 200 işçi adına konuşan Türk Metal Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Orhan Demir, "Bütün iyi niyetlerimize rağmen uzlaşma sağlayamadık. Görüşmelerin 5'inci oturumunda da uyuşmazlık çıktı. Haklarımızı konuşalım derken, kazanılmış haklarımıza da göz diktiler. Üyelerimizin hayır dediği hiçbir şeyi kabul etmeyeceğiz" dedi.Atılan sloganların ardından işçiler olaysız dağıldı. Eylem süresince İl Emniyet Müdürlüğü anıt çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN - Hakan TÜRKTAN/ ESKİŞEHİR,========================================

MKE'NİN GÜNDEMİNDE 'ÖZELLEŞTİRME' YOK Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Genel Müdürü Yasin Akdere, "Gündemimizde özelleştirme yok. MKE olarak yeni dönemde önemli çalışmalara imza atacağız" dedi.MKE Genel Müdürü Yasin Akdere, Kırıkkale'de gazetecilerle bir araya geldi. Akdere, burada yaptığı konuşmada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, TBMM'deki Bütçe görüşmelerinde MKE'ye ilişkin sözlerini hatırlatarak, "Gündemimizde özelleştirme yok. Sayın Bakanımız gerekli açıklamayı yaptı. MKE olarak yeni dönemde önemli çalışmalara imza atacağız. Kırıkkale bizim gözbebeğimiz. Buraya çok önemli yatırımlar yapılmış. Odak noktası olarak, MKE kurumu ile savunma sanayisinin gelişimine destek verebilecek bir lokasyona sahip olduğunu gördük. Buradaki hareketimizi şekillendirmeye çalıştık, çalışma arkadaşlarımızla birlikte inanıyorum ki güzel işlere imza atacağız" dedi.

'BÜTÇEMİZ 1 MİLYAR TÜRK LİRASINI GEÇTİ'Akdere, "MKE kurumu, Türkiye'nin gözbebeğidir. 2019 yılı sonu itibarıyla kurumumuzun bütçesi yaklaşık 1 milyar TL'yi geçmiştir. Bu başarı Türkiye'nin başarısıdır. Yine buna ek olarak, MKE işçileri tarafından üretilen 21 bin 459 MPT-55 ve 33 bin 14 adet MPT-76 bugün itibariyle Türk Silahlı Kuvvetlerimize (TSK) teslim edilmiştir. Bu başarı Kırıkkale'nin, bu başarı MKE işçisinindir. Bilindiği üzere, MKE yerli harp sanayimizin kurucusu konumunda. MKE olarak hep ilkleri yapmışız. Bugün itibarıyla 10 fabrikamız ve 6 bin 852 çalışma arkadaşımız bulunuyor" diye konuştu.

'KURUMUMUZ 4 ANA KOLDAN OLUŞUYOR'MKE kurumunun 4 ana koldan oluştuğunu kaydeden Akdere, "Bunlardan bir tanesi, silah bünyemizde bulunan silah fabrikalarımız. Burası hem TSK'ya hem de emniyet güçlerimize hizmet vermektedir. Şu an için ihracatımız da mevcuttur. İkinci kolumuz içerisinde ise mühimmat yer alıyor. Üçüncü ana kolda, roket patlayıcı ve kimyasal grubumuz yer almakta. Bunlara ek olarak dördüncü grubumuzda ise makine ve malzeme grubumuz vardır. Yine almış olduğumuz karar doğrultusunda, hurda fabrikamız olarak bilinen yerin ismini, 'geri dönüşüm' olarak kullanılmasını hedefliyoruz. Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu bir geri dönüşüm projesi var. Bunun için bizimde atmamız gereken adımlar var. Arkadaşlarımız ile birlikte güzel çalışmalara imza atacağız. MKE kurumu olarak ürün rafımızı genişleteceğiz, şu an itibarıyla 408 değişik ürün üretiyoruz" dedi.

'ÇIRAKLIK MESLEKİ EĞİTİM'Akdere, konuşmasında şunları kaydetti: "Özel bir kurumuz ve bizim kurumun branşlarına göre bir öğretime ihtiyacımız var. Bu konuyu ise çıraklık mesleki eğitim olarak tanımladık. Onun daha modern ve laboratuvarlı düşünüyoruz. Benim genç arkadaşım gelecek, birebir sanki mühimmattaki dolum tesisinde çalışıyormuş gibi bir laboratuvarda çalışacak. Böylelikle biz kurum olarak kalifiye ekip arkadaşımızı daha o günden yetiştireceğiz. Eğitim süreci bittikten sonra onun iş yeri burası olacak. Eğer yüksek eğitimini almak istiyorsa da bu konuda o kişiye destek vereceğiz. Hiç kimsenin önünü kesmeyeceğiz, bizim kaliteli ara elemana ihtiyacımız var."

Haber: Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE,==================================

BAKAN DÖNMEZ: AKDENİZ'DE MİSAFİR DEĞİL, EV SAHİBİYİZ

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye olarak Akdeniz'de misafir değil, ev sahibi olduklarını ifade ederek, "Akdeniz'de yetki mutabakatı TBMM'den geçti. Oyunları bozmuş olduk. Bu konuda geri adım atmayacağız. Akdeniz'de ne kimsenin hakkını yiyeceğiz ne de Kıbrıs'ta yaşayan soydaşlarımızın hakkının yenilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.Batman'da Birlik Vakfı'nca 'Enerji politikamız ve Doğu Akdeniz meselesi' paneli Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi İsmail Kahraman, Batman Valisi Hulusi Şahin, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile çok sayıda davetlinin katılımıyla düzenlendi.

'DIŞ ÜLKELERDE SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ BU MÜCADELEYİ OLDUKÇA ÖNEMSİYORUZ'Panelde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz'de sürdürülen çalışmalara değindi. Türkiye olarak teknolojik açıdan en iyi gemilere sahip olduklarını anlatan Bakan Dönmez, "Denizlerde hidrokarbon ile sondaj çalışmalarımız devam ediyor. Bu proje ve çalışmalarımız ülkemizin geleceği için olmazsa olmazı kabul ediyoruz. Milli arama ve sondaj gemilerimizle başlattığımız çalışmalarımız dört koldan 4 gemi ile devam ediyor. Libya ve dış ülkelerde sürdürdüğümüz bu mücadeleyi oldukça önemsiyoruz. Fatih ve Yavuz gemilerinde 4 bin metrede sondaj çalışmaları devam ediyor. Barbaros ve Oruçlu gemileri, denizlerimizin röntgenini çekiyor. Teknolojik açıdan en iyi gemilere sahibiz. Yeni gemi ile Akdeniz ve Karadeniz'de sondaj çalışmalarımız sürüyor" dedi.

'ONAYIMIZ OLMADAN KİMSE BÖLGEDE ARAMA YAPAMAYACAK'Bakan Dönmez, Türkiye'nin onayı olmadan bölgede arama yapılamayacağına vurgu yaparak, Libya ile yapılan denizde petrol yetkisi mutabakatıyla oyunları bozduklarını ifade ederek, şunları söyledi: "Türkiye'nin gelecekte enerji vizyonu olan milli enerji ve maden politikamızı, yerlilik, arz güvenliği, millilik ve teknoloji üzerine inşa ettik. Enerji ve doğal kaynaklarımızı insanlarımıza kesintisiz olarak sunmak için projelerimizi adım adım hayata geçiriyoruz. İnanıyoruz ki, petrolden doğalgaza, kömürden yenilenebilir enerjiye kadar her alanda dünya ile rekabet edebilecek güce ve potansiyele sahibiz. Hedefimiz bağımsız enerji güçlü Türkiye'dir. Yerli ve yenilenebilir elektrikte bugün son 20 yılın rekorunu kırdık. Ne kimsenin hakkını yiyeceğiz ne de Kıbrıs'ta yaşayan soydaşlarımızın hakkının yenmesine izin vermeyeceğiz. 5 yeni kuyu daha açacağız. Libya ile hayati önem arz eden anlaşma yaptık. Denizde petrol yetki arama mutabakatı TBMM'den çıktı. Oyunları bozmuş olduk. Onayımız olmadan kimse bölgede arama yapamayacak. Bu hedefte çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Geri adım atmayacağız. Biz Akdeniz'de misafir değil, ev sahibiyiz."

Haber-Kamera: Arif ARSLAN - Reşat YİĞİZ/ BATMAN,===================================

BODRUM'DA ÜNLÜ ŞARKICI NECO'NUN 'KESİNTİ' İSYANI BODRUM'da yaşayan, 'Neco' ismiyle bilinen ünlü şarkıcı Nejat Özyılmazel (72), Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü'nce yürütülen menfez çalışmaları sırasında sık sık yaşanan su, elektrik ve internet kesintilerine tepki gösterdi. Mahalle sakinleri ve iş yeri sahipleri birlikte yaşadıkları sıkıntılara çözüm bulunması için basın açıklaması yapan Neco, "Belediyelerin ilk yapması gereken insanları mutlu etmektir. Aksi durumda sıkıntılar ve ihtiyaçlar giderilmezse insanlar tepki gösterir. Bunu çok iyi planlayarak yapmaları gerekirdi. Su, elektrik ve internet hizmetini vermezseniz yapılan hizmetler unutulur. 4 gündür su yok" dedi.Bodrum Belediyesi ile MUSKİ Genel Müdürlüğü'nce Bodrum'un Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda şiddetli yağmurlarda yaşanan sel felaketinin önüne geçilmek için menfez çalışması başlatıldı. Yaklaşık 3 hafta önce ilk kazma vurulan ve 2 ay sürmesi beklenen çalışmalarda çok sayıda ev ile iş yerlerinde su, elektrik ve internet kesintileri yaşanmaya başladı. Bitez'de yaşamını sürdüren Neco, mahalle sakinleri ve iş yeri sahipleri birlikte yaşadıkları sıkıntılara çözüm bulunması için basın açıklaması yaptı. Neco, İstanbul'da 1995 yılında belediye meclis üyeliği yaptığını hatırlatarak, şunları söyledi: "Burada yapılan işlerin nereye vardığı ya da varacağını bilemediğimiz bir ortam yaşıyoruz. Aileler çocukları ile sokağın kenarında oturup su ve elektriğin gelmesini bekliyor. Bu trajik bir durumdur. Belediyelerin ilk yapması gereken insanları mutlu etmektir. Aksi durumda sıkıntılar ve ihtiyaçlar giderilmezse insanlar tepki gösterir. Burada bir inşaat başlattılar. 30-35 yıl sonra çalışma başlatanları tebrik ederim. Ancak bunu çok iyi planlamayla yapmaları gerekirdi. Su, elektrik ve internet hizmetini vermezseniz yapılan hizmetler unutulur. 4 gündür su yok. Bodrum Belediyesi'nden cep telefonlarına gelen son mesajda 20 Aralık tarihi gecesinden sonra su verileceği yazıyor. Son 1 aydır, 2 günde bir elektrik kesiliyor. Yazın 1,5 milyon olan nüfusta trafolar patlamıyor da şimdi mi patlıyor? Resmi kişiler her şeyden önce dürüst olmalı, doğru söylemeliler. İnsanların ihtiyaçlarına cevap vermelilerdir. Belediyecilik bunu gerektirir."Bitez Mahallesi Muhtarı Seda Özgüçlü ise "Yağmurlu havalarda esnafımız ve halkımız su baskınlarına maruz kalıyordu. Burayı ana yol olarak kullandığımız için geçişlerde problem yaşıyorduk. Bunun çözülebilmesi için halkımızın talebiyle menfez çalışması başlatıldı. Çalışmalar sırasında ana boru hatlarının çok eski olması nedeniyle patlamalar oluyor. Bundan dolayı su kesintileri yaşanıyor. Yetkililerin en kısa sürede sıkıntıları gidereceklerine inanıyorum. Gereken birimlere dilekçelerimizi verdik. Olumlu dönüş yaptılar" diye konuştu.Mahalle sakinlerinden Meryem Kanber, "Menfez çalışması nedeniyle çocuğumu okula götürürken 5 dakikalık yolu yarım saatte gidebiliyorum. Herkes o yolu kullandığı için kaos yaşanıyor. Elektriğimiz sürekli kesiliyor ve 4 günden bu yana susuzuz. Burasının 4-5 ayda zor bitirileceğini düşünüyorum. Tek kepçe çalışıyor. Saat 17.00'ye geldiği zaman mesai bitiyor. Çok yavaş ilerliyorlar" dedi.Aynı mahallede lokanta işletmecisi Mustafa Ceylan ve gemi kaptanı İrfan Çelik de menfez çalışmaları nedeniyle mağdur olduklarını söyledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Menfez çalışmasından görüntü-Sanatçı Neco'nun menfez çalışması yapıldığı alandan görüntü-Sanatçı Neco'nun mahalle sakinleri ile birlikte görüntüsü-Sanatçı Neco ile röp.-Bitez Mahalle Muhtarı Seda Özgüçlü ile röp.-Mahalle sakinlerinden Meryem Kanber ile röp.

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN - Aykut KURT/ BODRUM(Muğla),===========================================

KONUŞMA VE İŞİTME ENGELLİ TARAFTARA KÜFÜR CEZASI SİVAS'ta işitme engelli taraftar İlhan Biçer (46) Süper Lig'in 14'üncü haftasında oynanan BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor maçında çirkin ve kötü tezahüratta bulunulması nedeniyle kırmızı-beyazlı taraftarlara verilen 1 maçlık "elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi" cezasının kendisine de uygulanmasının şaşkınlığını yaşıyor.Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 7 Aralık 2019'da Yeni Malatya Stadyumu'nda yapılan maçta Sivasspor taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle misafir tribün A, B, C ve D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesini kararlaştırdı. Karşılaşmayı oğlu Cihan Biçer ile izleyen işitme engelli İlhan Biçer de bu blokta bulunan diğer taraftarlar gibi cezalı duruma düştü. İlhan Biçer, oğlu Cihan aracılığıyla yaptığı açıklamada, Sivasspor'un maçlarını uzun yıllardan beri takip ettiğini belirterek TFF'nin kendisine uyguladığı cezaya anlam veremediğini söyledi. Sivasspor'un her deplasman maçına gittiğini ifade eden Biçer, "Federasyonun yaptığı büyük bir yanlış ve ayıp. Ben küfür edemem. Zaten Malatyaspor maçında taraftar da küfür etmedim. Federasyonun bu hatayı düzeltmesini bekliyoruz" dedi.Biçer, federasyonun yaptığı hatadan dolayı takımının Gençlerbirliği ile oynayacağı maça gidemeyecek olmanın üzüntüsünü yaşadığını da ifade etti.Babasıyla Yeni Malatyaspor karşılaşmasını takip ettiğini anlatan Cihan Biçer ise "Passolig gişesine gittiğimde cezamızın olmadığını söylediler. Evden internet aracılığıyla Gençlerbirliği deplasmanı için bilet almaya çalıştığımda 'cezalısınız' diye hata gösterdi. TFF'nin yaptığını anlamıyorum. Engellilere özel bir çalışma yapılması lazım. Bu durum tek babam için geçerli değil, Türkiye'de birçok engelli vatandaşımız var. Biz mağdur oluyoruz, yarın bir başkası mağdur olur. Herkes susarsa federasyon daha çok cezalar vermeye başlayacak" diye konuştu.

3 YIL ÖNCE DE AYNI CEZAYI YEDİİlhan Biçer, yaklaşık 3 yıl önce de aynı cezaya maruz kalmış, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın TFF ile yaptığı görüşmeler sonucu TFF 1'inci Lig'de Sivasspor ile Boluspor arasında oynanan karşılaşmayı protokol tribününden izlemişti.

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT - Rahmi MEYVECİ/ SİVAS,=====================================

ELAZIĞ'DA SİS NEDENİYLE GÖRÜŞ MESAFESİ 10 METREYE DÜŞTÜ

ELAZIĞ'da, dün akşam saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan sis nedeniyle Elazığ- Malatya yolunda görüş mesafesi, 10 metreye kadar düştü. Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nce sisin etkisi gece saatlerinde de süreceği bildirildi.

Haber-Kamera: Erkan BAY/ ELAZIĞ,=================================

BAKANLIKTAN PATATES TÜKETİMİNE TEŞVİK NİĞDE Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, patates tüketiminin artırılmasına yönelik talebe ilk olumlu yanıtın Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldiğini söyledi. Kenar, patates tüketimine diğer bakanlıklardan da teşvik beklediklerini belirtti. Niğde Ziraat Odası ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın imzasıyla Milli Savunma Bakanlığı'ndan patateste iç tüketimin artırılması için destek istendi. Yazıya olumlu dönüş yapan bakanlık tarafından kuvvet komutanlıklarına, yemek listelerinde patates tüketiminin artırılması yönünde teşvik edici talimatın verildiği belirtildi. Niğde Ziraat Odası Başkanı Kenar, konuyla yakından ilgilenen Milli Savunma Bakanlığı'na teşekkür ederken, "Geçtiğimiz günlerde genel merkezimize ve ilgili bakanlıklarımıza patates tüketiminin bazı kamu kurum ve kuruluşlarında tüketiminin artırılmasına yönelik talepte bulunmuştuk. Bu talebimize bir nebze de olsa Milli Savunma Bakanlığı'ndan cevap geldiğini genel başkanımız bizlere bildirdi. Bu hassas duyarlılıklarından dolayı bakanımız başta olmak üzere patates tüketiminin artırılmasıyla ilgili kendilerini sorumlu hissederek konuyla ilgilenen bütün personele teşekkür ediyoruz. Çünkü patates ilimizde büyük bir sıkıntıda. Bu sıkıntıyı bir nebze de olsa çözmeye çalışıyoruz" dedi.Aynı hassasiyeti diğer bakanlıklardan da beklediklerini kaydeden Başkan Kenar, "Yemekhanelerde ve AFAD'ın dağıtmış olduğu gıda yardımlarında patatese biraz daha önem verilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Adnan ÇELEBİ/ NİĞDE,====================================

4 İŞ YERİNDEN 6 ADET CEP TELEFONU ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI ANTALYA'da, bir zincir marketin 3 şubesinden ve bir iş yerinden toplam 6 adet cep telefonu çalan Yılmaz Çolak (49), polis ekiplerince yakalandı. Sahte kimlikle yakalanan şüphelinin 11 suçtan kaydı ve 12 yıl 8 kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerini harekete geçiren ilk hırsızlık olayı, 8 Aralık'ta Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Öğlen saatlerinde bir zincir marketin şubesine gelen Alman vatandaşı Yılmaz Çolak, vitrindeki 3 cep telefonunu çaldı. Market çalışanları telefonların çalındığını fark edince durumu polise haber verdi. Polis ekipleri marketin güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, 15 Aralık'ta ilçeye bağlı Sinan Mahallesi'nde, 17 Aralık'ta ise Çağlayan Mahallesi'nde aynı marketin iki şubesinden birer cep telefonu daha çalındı. Polis ekipleri yaptıkları incelemede, hırsızlıkların aynı kişi tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Şüpheli son olarak önceki gün akşam saatlerinde Konyaaltı Caddesi'nde alışveriş bahanesiyle girdiği iş yerinde tezgah üzerindeki cep telefonunu çaldı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelinin yine aynı kişi olduğunu tespit etti. Çevrede geniş çaplı inceleme yapan polis, güvenlik kamerası kayıtlarından şüpheli Yılmaz Çolak'ın yerini belirledi. Ekipler yaptıkları baskınla Yılmaz Çolak'ı yakaladı. Sahte kimlikle yakalanan şüphelinin 11 suçtan kaydı ve 12 yıl 8 kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Çolak, polisteki ifadesinde çaldığı cep telefonlarını sattığını söyledi. Polis, telefonlarından 3'ünü bulup sahiplerine teslim ederken, diğer 3 telefon ise bulunamadı. Yılmaz Çolak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Haber: Semih ERSÖZLER/ ANTALYA,===================================

SİİRT'TEKİ TATBİKATTA KADIN POLİSLER İLK KEZ TOMA KULLANDI SİİRT İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan toplumsal olaylara müdahale tatbikatında, kadın polisler TOMA aracını kullandı.İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerince toplumsal olaylara müdahale tatbikatı yapıldı. Emniyetin atış poligonunda 39 polis, 2 eğitmen, 2 TOMA ve 2 zırhlı araçla yapılan tatbikat gerçeği aratmadı. Tatbikatta, bölgede ilk kez kadın polislerin Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) kullandıkları görüldü. Tatbikatta senaryo gereği, polis ekiplerince yollara barikat kurup, ateş yakan göstericilere müdahale edildi.

Haber: Mehmet Yücel DURAK/ SİİRT, ==================================

KUZEY MAKEDONYA KÜLTÜR BAKANI, GÖBEKLİTEPE'DE ŞANLIURFA'ya gelen Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Hüsni İsmaili, UNESCO dünya kültür mirası listesinde yer alan Göbeklitepe'yi ziyaret etti.Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Hüsni İsmaili, Yunus Emre Enstitüsü tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında geldiği Şanlıurfa'da, 12 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan Göbeklitepe'yi gezdi. Göbeklitepe hakkında ilgililerden bilgi alan İsmaili, ilk kez geldiği Şanlıurfa'dan ve Göbeklitepe'den etkilendiğini söyledi.Türk kültürünü dünya çapında tanıtma ve kültürleri birbirine yakınlaştırma anlamında çok önemli etkinlikler gerçekleştirdiğine işaret eden İsmaili, ülkesinde açılan Türkçe kurslarında kursiyer sayısının 5 bine ulaştığını belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kültür sanat alanında yapılan tüm çalışmalar zaten birbirine yakın olan iki kültürün daha da yakınlaşmasını ve iş birliğinin derinleşmesini sağlamaktadır. Ayrıca bu ziyaret kapsamında İstanbul'da Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin kültür merkezini açma imkanımız oldu. İş birliği kapsamında Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te de 15'inci yüzyıldan kalma Osmanlı eseri Kurşunlu Han, Türkiye'ye tahsis edildi."

Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA,======================================

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ AYAKLARI 100 METREYE ULAŞTI ÇANAKKALE Boğazı'nda inşası süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları yükselirken, Gelibolu yakasındaki keson üzerine 10, Lapseki yakasındaki keson üzerine ise 9'uncu bloklar yerleştirildi. Yüksekliği 100 metreye ulaşan köprü ayakları, tamamlandığında 318 metre olacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kırmızı beyaz renkleriyle Türk bayrağını simgeleyen ayakları, yükselmeye devam ediyor. Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasına yapılan köprünün, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını simgelemesi için orta açıklığı, 2023 metre olacak. Bu açıklık köprüye, 'dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü' unvanını kazandıracak.1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki kıtadaki yakalarında denize batırılan kule kesonları üzerine ağustosta, her biri 800 ton ağırlığındaki bloklar yerleştirilmeye başlandı. Gelibolu ve Lapseki yakasında denize batırılan kesonlar üzerine konulan ilk blokların ardından beliren köprü ayaklarının yüksekliği son olarak 100 metre yüksekliğe ulaştı. Gelibolu yakasındaki keson üzerine 10'uncu blok, Lapseki yakasındaki keson üzerine ise 9'uncu blok konuldu. Montaj içen 10'uncu ayaklarda kesona getirildi. Ayrıca daha önce denizdeki büyük vinçle yapılan çalışmalar, kesona montajı tamamlanan çalışma platformu üzerinde yükselen büyük vinçler ile yapılıyor.

KÖPRÜ AYAKLARI, 318 METRE OLACAKDenize batırılan kule kesonları üzerine konulmaya devam edilen bloklarla köprü ayakları, ilerleyen günlerde yükseltilecek. Tüm blokların konulmasının ardından Türk bayrağının renklerini alacak, 318 metrelik köprü kuleleri tamamlanacak. Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü olan 18 Mart'ı temsil eden 318 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak.

İNCELİKLİ TASARIM 1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada bir ilk olmaya aday. Cumhuriyet'in 100'ncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak. Her iki yakada 333 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metre olacak. 2 x 3 trafik şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak. Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte, deniz tabanında konumlandırılacak ve çelik kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak. Proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak.

Haber-Kamera: Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ(Çanakkale),

