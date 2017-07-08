Dha İstanbul - (Ek Bilgi ve Görüntüyle) - Kılıçdaroğlu 24'üncü Günde 427 Km'yi Geride Bıraktı





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Güvenpark'tan başlattığı Adalet Yürüyüşü'nün 24'üncü gününü Kartal Dragos'ta tamamladı. Kılıçdaroğlu 427 kilometreyi geride bıraktı. Şimdi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nnun önünde tek başına yürüyeceği yaklaşık 3 kilometrelik son bölüm kaldı. Kılıçdaroğlu yarın saat 16: 00 sıralarında Dragas'taki kamp alanından tek başına yürüyerek Maltepe Miting alanına gelecek. Son etap için Kartal Pendik sınırındaki dinlenme alanından yola çıkan Kılıçdaroğlu sahil yolu boyunca 6 kilometre daha yürüdü. Kılıçdaroğlu'na yürüyüşü boyunca sanatçılar da eşlik etti. Bugün sabah İlyas Salman'ın eşlik ettiği Kılıçdaroğlu'na son bölümde de Meltem Cumbul eşlik etti. Yol boyunca toplanan kalabalığın alkışları altında yürüyen Kılıçdaroğlu'na binlerce kişi eşlik etti. Yürüyüşe üzerinde 'Adalet' yazan ve 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in fotoğrafı bulunan tişörtle katılan kadın dikkat çekti.



Kılıçdaroğlu Kartal'a vardığında gerideki kalabalık Pendik'e kadar uzandı. Sahil hattındaki apartmanların balkonlarına çıkanlar da Kemal Kılıçdaroğlu'na Bayrak açarak destek verdi. Güzergah üzerindeki bir yüzme havuzundaki herkes yüzmeyi bırakıp yürüyüşü izledi.



Görüntü Dökümü:



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Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünden detay gödrüntü



Vatandaşların destek vermesi



Yüzme havuzundakilerin izlemesinden detay



Binadan el sallayanlardan, polislerden önlemlerden detaylar



Ömer Halisdemir tişörtlü kadın



08.07.2017 - 17.01 Haber Kodu : 170708135_