DHA DIŞ- Çavuşoğlu, Lavrov görüşmesi sonrası konuştu

DHA DIŞ- Çavuşoğlu, Lavrov görüşmesi sonrası konuştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

DHA DIŞ- Çavuşoğlu, Lavrov görüşmesi sonrası konuştu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinin ardından, Rus televizyon kanalı Russia Today'in (RT) sorularını yanıtladı.

Görüntü Dökümü
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-Çavuşoğlu, RT'nin sorularını yanıtlıyor


Kaynak: DHA
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