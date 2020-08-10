DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 DGS soru ve cevapları: DGS puan hesaplama
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DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 DGS soru ve cevapları: DGS puan hesaplama

ÖSYM tarafından 9 Ağustos Pazar günü uygulanan DGS (Dikey Geçiş Sınavı) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılan 2020 DGS soru ve cevaplarının yüzde 10'u öğrencilerle paylaşıldı. Peki, DGS sonucu ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 DGS soru ve cevapları: DGS puan hesaplama
10.08.2020 11:33 | Son Güncelleme: 10.08.2020 11:37

09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans ÖğrenimineDikey Geçiş Sınavının (2020-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının yüzde 10'uyayımlandı. Sınav, saat 10.15'te başladı ve cevaplama süresi 150 dakika sürdü. İşte, DGS sınavı soru ve cevapları...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ÖSYM tarafından 9 Eylül'de açıklanacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilcek. Sınav sonucunu için ise T.C.kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresi gerekli olacak.

DGS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 10 Ağustos 2020 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

2020 DGS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı...

DGS PUAN HESAPLAMA

Sınava giren adayların araştırdığı DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı ön lisans başarı puanlarının (AÖBP) belli kat sayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilir.

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ağırlıklı ön lisans başarı puanları (AÖBP) kullanılarak adayların yerleştirilmesinde esas alınacak DGS puanları hesaplanır.

Ağırlıklı Ön lisans Başarı Puanı: Bölümünü iyi dereceyle bitirenler 80, orta sıralarda bitirenler 65, son sıralarda bitirenler 50 olarak girebilir.

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır.

Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır. Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri ayrı olmak üzere, adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

Tüm adayların sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

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