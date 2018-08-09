Derikli Bin 248 Çocuk, Yaz Tatilini Spor Yaparak Geçiriyor

MARDİN'in Derik ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile başlatılan yaz etkinlikleri kapsamında açılan voleybol, yüzme, badminton, futbol, basketbol, kickbox, muhay thai, wushu olmak üzere toplam 8 branşta başlatılan kurslara katılan toplam bin 248 öğrenci yaz tatilini spor yaparak geçiriyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mustafa Dursun, çocukların fiziksel, ruhsal ve zihinsel açıdan dengeli yetiştirilmesini amaçladıklarını belirterek, "Boş zamanlarını değerlendirmeleri, kötü alışkanlıklardan uzak kalmaları ve arkadaşlarıyla iletişim kurmalarının yanı sıra, takım ruhu, sosyalleşme ve paylaşma gibi yönlerini de geliştirerek, okula ve hayata da daha iyi adapte olacaklar"dedi.

Derik ilçesinde uzun yaz tatili boyunca çocukların sportif aktivitelere katılmasını sağlamak amacıyla başlatılan kurslara öğrenciler büyük ilgi gösteriyor. Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü, Belediye ve Derik Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile yaz etkinlikleri çerçevesinde kız ve erkek çocuklarına yönelik voleybol, yüzme, badminton, futbol, basketbol, kickbox, muhay thai, wushu olmak üzere toplam 8 branştan, antrenörler eşliğinde verilen kurslara öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Derik Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mustafa Dursun, çocukların fiziksel, ruhsal ve zihinsel açıdan dengeli yetiştirilmesini amaçladıklarını belirterek, "Aynı zamanda boş zamanlarını değerlendirmeleri, kötü alışkanlıklardan uzak kalmaları ve arkadaşlarıyla iletişim kurmalarının yanı sıra, takım ruhu, sosyalleşme ve paylaşma gibi yönlerini de geliştirerek, okula ve hayata da daha iyi adapte olacaklar. Yaz aylarında çocuklarımızın boş zamanlarını iyi değerlendirebilmek amacıyla 8 branştan spor merkezleri veya spor kursları adı altında kurslarımızı ve faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bin 248 öğrencimiz kurslara katılıyor. Bu yaz aylarında, hem köyde, hem merkezde taşıma yaparak yaptığımız bir faaliyet. 8 uzman antrenör tarafından yürütülen bu çalışmamız, yaz aylarında çocuklarımızın 2017-2018 eğitim-öğretim yılında çocukların sürekli eğitim alanında beyinlerini dolmasıyla birlikte çocuklar, deşarj olmak için yaz spor kurslarımıza devam etmektedir" dedi. Badminton kurslarına devam eden 11 yaşındaki Yezda Subatan, spor öğrenirken çok eğlendiğini ifade ederek, "Spor salonunda Badminton öğreniyorum, çok eğleniyoruz. Evde televizyon izleyeceğime, evde yatıp, kalkacağıma, burada Badminton oynuyoruz. Spor salonu ve bu kurslar olmasaydı belki de Badmintonne olduğunu ilmez oynamazdık" diye konuştu.

Badminton sporunu yapan başka bir öğrenci olan 12 yaşındaki Sultan Aktaş da, "Bu imkanlar sağlanmamış olsaydı, şu an televizyon izlemiş olacaktık, sağlıklı bir yaşamımız olmayacaktı. Burası çok güzel eğleniyoruz. Günün iki saatini burada geçiriyoruz. Koşuyoruz Badminton sporu öğreniyoruz. Sporu seviyorum ve burada olmaktan çok memnunum"dedi. - Mardin