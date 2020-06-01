HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Denizlispor son sürat

Süper Lig'de koronavirüs pandemisi nedeniyle maçlara verilen arada çalışmalarını sürdüren ve testleri negatif çıkan Yukatel Denizlispor, Demir Grup Sivasspor maçı için geri sayıma geçti.

Denizlispor son sürat
01.06.2020 13:46 | Son Güncelleme: 01.06.2020 13:46

Süper Lig'de koronavirüs pandemisi nedeniyle maçlara verilen arada çalışmalarını sürdüren ve testleri negatif çıkan Yukatel Denizlispor, Demir Grup Sivasspor maçı için geri sayıma geçti. Ligin 27'nci haftasında 15 Haziran Pazartesi günü 21.45'te başlayacak maçta kırmızı-beyazlılarla deplasmanda karşı karşıyla gelecek Ege ekibinde tüm sakat oyuncular da iyileşti.

Teknik direktör Bülent Uygun, takımın performansından memnun olduğunu dile getirerek, "Oyuncularım büyük bir hırsla maça hazırlanıyor. Bu süreçte sosyal mesafe kurallarına da uyuyoruz. Sivasspor maçıyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Koronavirüs öncesi iyi bir konumdaydık ve çıkış yakalamıştık. Zorlu maçlar bizi bekliyor. Ligi en iyi şekilde bitireceğiz" ifadelerini kullandı. 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, 'Nefes alamıyorum' şeklinde slogan attı Spor
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, "Nefes alamıyorum" şeklinde slogan attı
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu Spor
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık Spor
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık
Brezilya ekibi Vasco da Gama'da 16 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı Spor
Brezilya ekibi Vasco da Gama'da 16 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor Spor
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor
Beşiktaş Beko ile, 42 milyon TL karşılığında 2 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı Spor
Beşiktaş Beko ile, 42 milyon TL karşılığında 2 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı
Futbola geri dönüş, güzel spikeri çocuklar gibi mutlu etti
Futbola geri dönüş, güzel spikeri çocuklar gibi mutlu etti
Werder Bremen forması giyen Eren Dinkçi'ye Juventus ve Inter talip
Werder Bremen forması giyen Eren Dinkçi'ye Juventus ve Inter talip
FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı
FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı
Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Max Kruse'ye 3 Bundesliga ekibi talip oldu
Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Max Kruse'ye 3 Bundesliga ekibi talip oldu
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Tayfun Korkut: Sarı lacivertli kulüple ile görüşmedim
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Tayfun Korkut: Sarı lacivertli kulüple ile görüşmedim
Beşiktaşlı Dorukhan Toköz Fenerbahçe iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi
Beşiktaşlı Dorukhan Toköz Fenerbahçe iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi
Atletico Madrid'in Kolombiyalı yıldızı Santiago Arias Galatasaray'a geliyor
Atletico Madrid'in Kolombiyalı yıldızı Santiago Arias Galatasaray'a geliyor
Malatyaspor, Beşiktaş'ın gündemindeki Gökhan Töre'nin sözleşmesini uzattığını federasyona bildirdi
Malatyaspor, Beşiktaş'ın gündemindeki Gökhan Töre'nin sözleşmesini uzattığını federasyona bildirdi
Rıdvan Dilmen: Mart ayında koronavirüs testim pozitif çıktı
Rıdvan Dilmen: Mart ayında koronavirüs testim pozitif çıktı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'de göreve hazırım
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'de göreve hazırım
Fenerbahçe, kulüp logolu koruyucu maske satışına başladı
Fenerbahçe, kulüp logolu koruyucu maske satışına başladı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Avrupa engeli kalktı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Avrupa engeli kalktı
Süper Lig ekibi Göztepe'nin gözü Fenerbahçeli Alper Potuk'ta
Süper Lig ekibi Göztepe'nin gözü Fenerbahçeli Alper Potuk'ta
NBA yıldızı Curry'nin eşi, Trump'ın göstericilerle ilgili sözlerine tepki gösterdi: İğrençsin
NBA yıldızı Curry'nin eşi, Trump'ın göstericilerle ilgili sözlerine tepki gösterdi: İğrençsin
Beşiktaş, menajerlerin önerdiği Brezilyalı Carlos Eduardo'yu gündemine aldı
Beşiktaş, menajerlerin önerdiği Brezilyalı Carlos Eduardo'yu gündemine aldı
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Muriç'i ısrarla isteyen Lazio, 20 milyon euro ödemeye hazır
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Muriç'i ısrarla isteyen Lazio, 20 milyon euro ödemeye hazır
1,5 milyon YouTube abonesi bulunan Galatasaray, Avrupa'da ilk 10'a girdi
1,5 milyon YouTube abonesi bulunan Galatasaray, Avrupa'da ilk 10'a girdi
TFF'nin yabancı transfere yaş sınırı getirme düşüncesi Muslera'nın Galatasaray'daki geleceğini tehlikeye soktu
TFF'nin yabancı transfere yaş sınırı getirme düşüncesi Muslera'nın Galatasaray'daki geleceğini tehlikeye soktu
11 dünya rekoru kıran Olimpiyat efsanesi sprinter Bobby Morrow yaşamını yitirdi
11 dünya rekoru kıran Olimpiyat efsanesi sprinter Bobby Morrow yaşamını yitirdi
Paris Saint Germain, 50 milyon euro ödeyerek Icardi'nin bonservisini aldı
Paris Saint Germain, 50 milyon euro ödeyerek Icardi'nin bonservisini aldı
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti
Serhat Akın'ın Fenerbahçe'yle ilgili değerlendirme yaparken küfürlü ifade kullanması, sosyal medyada gündem oldu
Serhat Akın'ın Fenerbahçe'yle ilgili değerlendirme yaparken küfürlü ifade kullanması, sosyal medyada gündem oldu
Tanju Çolak'tan dikkat çeken yabancı sayısı yorumu: Keşke sınır 3'e, 4'e inse
Tanju Çolak'tan dikkat çeken yabancı sayısı yorumu: Keşke sınır 3'e, 4'e inse
Inter, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor
Inter, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Edibe Şahin Adnan Menderes Bülent Kuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan İrem Derici Murat Dalkılıç Seren Serengil
Spor Metin Oktay İlhan Cavcav Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Şehit Kadın Çocuk Haziran
Şu an buradasınız: Denizlispor son sürat - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 13:49:45. #1.14#
title